نقابة مخلّصي البضائع: أعطال في "نظام نجم" وراء تأخير المعاملات الجمركية

Lebanon 24
25-02-2026 | 09:23
نقابة مخلّصي البضائع: أعطال في نظام نجم وراء تأخير المعاملات الجمركية
أعلنت نقابة مخلصي البضائع المرخّصين في لبنان، برئاسة دافيد جابر، في بيانٍ اليوم"أن التأخير الحاصل في إنجاز المعاملات الجمركية سببه أعطال تقنية وبطء في «نظام نجم» المعتمد لدى إدارة الجمارك اللبنانية، وذلك في مختلف المرافئ اللبنانية."

وأوضحت النقابة "أن الخلل تقني بحت وخارج عن إرادة المخلصين الجمركيين، مؤكدةً أن المتابعة مستمرة مع الجهات المعنية والعمل جارٍ لمعالجة المشكلة بأسرع وقت ممكن وإعادة انتظام العمل".


كما شددت في ختام بيانها على "حرصها الشديد على إنجاز المعاملات بأقصى سرعة ودقة فور عودة النظام إلى طبيعته، متوجهةً بالشكر إلى المستوردين والمصدرين على تفهمهم وتعاونهم خلال هذه المرحلة".
 
مواضيع ذات صلة
ما الذي يقف وراء تأخير ترامب في شن هجوم على إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:48:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": الذهب يصعد لمستوى قياسي جديد في المعاملات الفورية مسجّلاً 4937.38 دولاراً للأوقية
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:48:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية "مخيب جدا للآمال"
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:48:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تمرد جمهوري في "النواب" يحرم ترامب من سلطة الرسوم الجمركية
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:48:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

إدارة الجمارك اللبنانية

إدارة الجمارك

اللبنانية

الجمارك

المعن

دارت

