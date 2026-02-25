نقابة مخلّصي البضائع: أعطال في "نظام نجم" وراء تأخير المعاملات الجمركية

أعلنت نقابة مخلصي البضائع المرخّصين في ، برئاسة دافيد جابر، في بيانٍ اليوم"أن التأخير الحاصل في إنجاز المعاملات الجمركية سببه أعطال تقنية وبطء في «نظام نجم» المعتمد لدى ، وذلك في مختلف المرافئ ."وأوضحت النقابة "أن الخلل تقني بحت وخارج عن إرادة المخلصين الجمركيين، مؤكدةً أن المتابعة مستمرة مع الجهات المعنية والعمل جارٍ لمعالجة المشكلة بأسرع وقت ممكن وإعادة انتظام العمل".كما شددت في ختام بيانها على "حرصها الشديد على إنجاز المعاملات بأقصى سرعة ودقة فور عودة النظام إلى طبيعته، متوجهةً بالشكر إلى المستوردين والمصدرين على تفهمهم وتعاونهم خلال هذه المرحلة".