باسيل يؤكد حاجة القضاء لقانون يحمي استقلاله

"‏مبروك لنادي القضاة وللقضاة الأوادم إبطال قانون إستقلالية بشكل كلّي من قبل بعد الطعن يلّي قدمناه؛هيدا دليل إضافي على عجز الحكومة والمنظومة عن اجراء فعلي لاستقلالية القضاة! انتوا مستقلّين فعلاً بس بحاجة لقانون يحميكم.



انشالله ما يكرّروا الجريمة بحق العدالة".

