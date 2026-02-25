تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
باسيل يؤكد حاجة القضاء لقانون يحمي استقلاله
Lebanon 24
25-02-2026
|
09:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب رئيس
التيار الوطني الحر
النائب جبران باسيل
عبر حسابه على "أكس":
"مبروك لنادي القضاة وللقضاة الأوادم إبطال قانون إستقلالية
القضاء
بشكل كلّي من قبل
المجلس الدستوري
بعد الطعن يلّي قدمناه؛هيدا دليل إضافي على عجز الحكومة والمنظومة عن اجراء فعلي لاستقلالية القضاة! انتوا مستقلّين فعلاً بس بحاجة لقانون يحميكم.
انشالله ما يكرّروا الجريمة بحق العدالة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصّار :قانون إستقلالية القضاء يُرسّخ العمل القضائي
Lebanon 24
نصّار :قانون إستقلالية القضاء يُرسّخ العمل القضائي
25/02/2026 18:48:24
25/02/2026 18:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أخبار كاذبة.. باسيل يلتجئ إلى القضاء
Lebanon 24
بعد أخبار كاذبة.. باسيل يلتجئ إلى القضاء
25/02/2026 18:48:24
25/02/2026 18:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قضاة لبنان: قرار المجلس الدستوري المرتقب "محطة مفصلية" لاستقلالية القضاء
Lebanon 24
قضاة لبنان: قرار المجلس الدستوري المرتقب "محطة مفصلية" لاستقلالية القضاء
25/02/2026 18:48:24
25/02/2026 18:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الصينية: القانون سيحمي المصالح الصينية في فنزويلا
Lebanon 24
الخارجية الصينية: القانون سيحمي المصالح الصينية في فنزويلا
25/02/2026 18:48:24
25/02/2026 18:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار الوطني الحر
النائب جبران باسيل
المجلس الدستوري
التيار الوطني
جبران باسيل
نادي القضاة
الدستور
تابع
قد يعجبك أيضاً
سلام: لن نقبل بأن ينجر لبنان إلى حرب جديدة وحصر السلاح سيستمر
Lebanon 24
سلام: لن نقبل بأن ينجر لبنان إلى حرب جديدة وحصر السلاح سيستمر
11:27 | 2026-02-25
25/02/2026 11:27:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول منه يعلن: هل سيدخل "الحزب" حرب إيران؟
Lebanon 24
مسؤول منه يعلن: هل سيدخل "الحزب" حرب إيران؟
11:05 | 2026-02-25
25/02/2026 11:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي يذكرُ "حزب الله".. هكذا ستتأهب تل أبيب
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي يذكرُ "حزب الله".. هكذا ستتأهب تل أبيب
11:00 | 2026-02-25
25/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شقير استقبل المطران الورشا مع وفد من كسروان
Lebanon 24
شقير استقبل المطران الورشا مع وفد من كسروان
10:44 | 2026-02-25
25/02/2026 10:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار يبحث العلاقات الثنائية مع سفير أوكراني
Lebanon 24
الحجار يبحث العلاقات الثنائية مع سفير أوكراني
10:35 | 2026-02-25
25/02/2026 10:35:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
08:49 | 2026-02-25
25/02/2026 08:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
05:42 | 2026-02-25
25/02/2026 05:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
13:50 | 2026-02-24
24/02/2026 01:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
06:52 | 2026-02-25
25/02/2026 06:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:27 | 2026-02-25
سلام: لن نقبل بأن ينجر لبنان إلى حرب جديدة وحصر السلاح سيستمر
11:05 | 2026-02-25
مسؤول منه يعلن: هل سيدخل "الحزب" حرب إيران؟
11:00 | 2026-02-25
آخر تقرير إسرائيلي يذكرُ "حزب الله".. هكذا ستتأهب تل أبيب
10:44 | 2026-02-25
شقير استقبل المطران الورشا مع وفد من كسروان
10:35 | 2026-02-25
الحجار يبحث العلاقات الثنائية مع سفير أوكراني
10:30 | 2026-02-25
بعد زيادة الـ TVA ورسوم البنزين.. كم هي نسبة ارتفاع الأسعار؟
فيديو
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
25/02/2026 18:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
25/02/2026 18:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
01:37 | 2026-02-25
25/02/2026 18:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24