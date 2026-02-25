سلام عقد إجتماعاً لمواكبة ملف معالجة أزمة المباني المتصدعة في طرابلس

عقد الدكتور نواف سلام اجتماعاً لمواكبة ملف معالجة أزمة المباني المتصدعة في مدينة ومتابعةً التعليمات الصادرة نهار الاثنين 9 شباط 2026، وذلك بحضور كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، محافظ بالإنابة إيمان الرافعي، للهيئة للإغاثة العميد بسام النابلسي، رئيس وحدة إدارة في رئاسة زاهي شاهين، رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس مصطفى فخر الدين، ونقيب المهندسين في الشمال شوقي .



وقد خُصص الاجتماع لمتابعة الإجراءات الميدانية والإدارية المنفذة وفق الخطة المتكاملة الهادفة إلى حماية السلامة العامة وتأمين الاستجابة الاجتماعية والصحية والهندسية اللازمة، وضمان التنسيق الكامل بين الجهات المعنية على المستويين المركزي والمحلي، بما يضمن معالجة الأزمة بصورة منهجية ومستدامة.



وتم عرض آخر المستجدات حتى تاريخ 25 شباط 2026، حيث تم حتى تاريخه:



* إخلاء 36 مبنى متصدعاً

* مغادرة 397 عائلة لهذه المباني

* تأمين مراكز إيواء مؤقتة لكافة العائلات التي طلبت ذلك، وعددها 66 عائلة

* المباشرة بأعمال تدعيم 9 أبنية قابلة للتدعيم وفقاً للتقارير الفنية الصادرة عن الجهات المختصة

* مباشرة أعمال الهدم لمبنى صُنّف، وفقاً للتقارير الفنية، غير قابل للتدعيم



وفي الإطار ذاته، تم إدراج واستفادة كافة العائلات المتضررة من برنامجي “أمان” لدى وزارة الشؤون الاجتماعية بما يضمن استمرارية الدعم الاجتماعي، إضافة إلى شمولهم ببرنامج التغطية الصحية لدى لتأمين الرعاية الطبية الكاملة.



كما تم خلال الاجتماع عرض خطوة إضافية على المستوى البنيوي، حيث قام مجلس الإنماء والإعمار بتكليف مكتب استشاري متخصص لإعداد دراسة شاملة لتقييم وضعية البنى التحتية في مدينة طرابلس، ولا سيما شبكات المياه والصرف الصحي ومياه الأمطار، وذلك بهدف تحديد مكامن الخلل البنيوي ومعالجتها وفق مقاربة علمية متكاملة تواكب المعالجات الهندسية للمباني.

