مسؤول في "حزب الله": هذا موقفنا من أيّ هجوم أميركيّ على إيران

أفادت وكالة "أ.ف.ب"، أنّ مسؤولاً في " " أعلن أنّ "الحزب" لن يتدخل، إذا شنّت أميركا هجوما محدودا ضدّ ".



وأضاف المسؤول بحسب الوكالة الفرنسيّة: "نعتبر أيّ هجوم ضدّ المرشد الأعلي آية خطاً أحمر".

Advertisement