جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الرئيس عون: الرسالة التربوية في لبنان لا بد ان تستمر

Lebanon 24
25-02-2026 | 10:03
الرئيس عون: الرسالة التربوية في لبنان لا بد ان تستمر
اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان الرسالة التربوية في لبنان لا بد ان تستمر، لانها احدى الأسس والركائز التي يعتمد عليها هذا البلد لاستعادة عافيته وصورته التي تميّزه وعرفه بها العالم.

موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس نقابة المدارس الاكاديمية الخاصة في لبنان السيد عماد عواد على رأس وفد من النقابة، عرض له وضع النقابة والمصاعب التي تواجهها.

وخلال اللقاء، القى السيد عواد كلمة شكر فيها الرئيس عون على استقباله للوفد، وأشاد بالمواقف الوطنية التي تصدر عن رئيس الجمهورية، إضافة الى ايلائه القضايا التربوية الاهتمام اللازم. 

ولفت السيد عواد الى ان النقابة التي تأسست عام 1987 تواصل نشاطها على مساحة الوطن، مشيراً الى التحديات التي تواجهها وابرزها: القانون 515 ووجوب تعديله بشكل توافقي بين كل مكونات العائلة التربوية، وأهمية سعي الدولة الى المحافظة على المدرسة المجانية التي هي حاجة حيث لا توجد مدرسة رسمية، وإقامة ورشة تشريع عامة وتحديث لكافة القوانين المتعلقة بالقطاع التربوي.

ورد الرئيس عون شاكراً للسيد عواد وأعضاء الوفد تمنياتهم له، ومشدداً على أهمية التعليم باعتباره احد الأهداف الرئيسية التي حملها معه منذ انتخابه رئيساً للجمهورية، والذي يعمل لتعزيزه بشكل دائم لايمانه بأن التعليم أساسي في مساعدة العائلات على ترسيخ التربية الحقيقية، وتحصين مجتمع الشباب من الآفات التي تحيط به في عالمنا اليوم، وتزويدهم بالعلم والمعرفة اللازمين لتأمين مستقبل زاهر.

ولفت الرئيس عون الى ان الرسالة التربوية في لبنان لا بد ان تستمر، لانها احدى الأسس والركائز التي يعتمد عليها هذا البلد لاستعادة عافيته وصورته التي تميّزه وعرفه بها العالم.

وعرض الرئيس عون مع النائب السابق شانت جنجنيان الأوضاع العامة في البلاد.

واستقبل رئيس الجمهورية محافظ البقاع كمال أبو جودة الذي أطلعه على أجواء المحافظة واوضاعها وحاجاتها.   
 
العماد جوزاف عون

الرئيس عون

قصر بعبدا

هذا البلد

الجمهوري

رئيس عون

جمهورية

القضايا

