"اليونيفيل": يُعدّ انتشار الجيش في 165 موقعاً خطوةً مهمة لبسط سلطة الدولة

أعلنت (اليونيفيل) عبر حسابها على "اكس" أنها تواصل دعم في إعادة انتشاره في . ويُعدّ انتشاره في 165 موقعاً منذ تفاهم وقف الأعمال العدائية خطوةً مهمة لبسط وتحسين أمن للمجتمعات في الجنوب.

وأضافت اليونيفيل أن هذا التقدّم يستند إلى التنسيق الوثيق على الأرض والجهود المتواصلة لتهيئة بيئة أكثر استقراراً، وفقاً للقرار 1701.