تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحجار يبحث العلاقات الثنائية مع سفير أوكراني

Lebanon 24
25-02-2026 | 10:35
A-
A+

الحجار يبحث العلاقات الثنائية مع سفير أوكراني
الحجار يبحث العلاقات الثنائية مع سفير أوكراني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه اليوم، سفير أوكرانيا رومان هورياينوف. وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيزها.

والتقى بعثة فرنسية ضمت مديرة مديرية الأمن الديبلوماسي في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية Frédéric Camilleri، رئيس بعثة السلامة العالمية في مديرية الأمن الديبلوماسي (DSD-SM) في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية Benoît Denise، نائبة المدير العام للشرطة الوطنية Virginie Brunner، مسؤول التعاون الأمني الدولي في المديرية العامة للشرطة الوطنية Georges Salinas، ورئيس وحدة RAID في المديرية العامة للشرطة الوطنية Guillaume Cardy.

وخلال اللقاء، تم البحث في مجالات التعاون المشترك والتحضيرات الأخيرة الجارية قبل انعقاد مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في باريس الأسبوع المقبل.

ثم استقبل الحجار على التوالي كلا من النائب عماد الحوت، النائبين وليد البعريني وأحمد رستم، ثم النائب أحمد الخير، وتم عرض آخر المستجدات على الساحة الداخلية.

واستقبل أيضا كلا من محافظ بيروت القاضي مروان عبود، محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، محافظ لبنان الشمالي ايمان الرافعي، في حضور رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمه.

وعرض مع المدير العام للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان جلال كبريت، لواقع عمل المختارين والصندوق، والتحديات التي تواجههم. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رجي يبحث العلاقات الثنائية مع سفير كولومبيا
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:49:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني عرض مع سفير بلجيكا العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:49:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية عباس عراقجي يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:49:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام بحث مع سفير المانيا في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:49:17 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة

وزير الداخلية

المدير العام

الفرنسية

أوكرانيا

الثنائي

الشمالي

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-02-25
Lebanon24
11:05 | 2026-02-25
Lebanon24
11:00 | 2026-02-25
Lebanon24
10:44 | 2026-02-25
Lebanon24
10:30 | 2026-02-25
Lebanon24
10:12 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24