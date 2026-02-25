الحجار يبحث العلاقات الثنائية مع سفير أوكراني

استقبل والبلديات أحمد الحجار في مكتبه اليوم، سفير رومان هورياينوف. وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيزها.



والتقى بعثة فرنسية ضمت مديرة مديرية الأمن الديبلوماسي في وزارة والشؤون الخارجية Frédéric Camilleri، رئيس بعثة السلامة العالمية في مديرية الأمن الديبلوماسي (DSD-SM) في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية Benoît Denise، نائبة للشرطة الوطنية Virginie Brunner، مسؤول التعاون الأمني الدولي في للشرطة الوطنية Georges Salinas، ورئيس وحدة RAID في المديرية العامة للشرطة الوطنية Guillaume Cardy.



وخلال اللقاء، تم البحث في مجالات التعاون المشترك والتحضيرات الأخيرة الجارية قبل انعقاد مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في الأسبوع المقبل.



ثم استقبل الحجار على التوالي كلا من النائب عماد الحوت، النائبين وليد البعريني وأحمد رستم، ثم النائب أحمد الخير، وتم عرض آخر المستجدات على الساحة الداخلية.



واستقبل أيضا كلا من محافظ القاضي مروان عبود، محافظ جبل القاضي محمد مكاوي، محافظ لبنان ايمان الرافعي، في حضور رئيس بلدية عبد الحميد كريمه.



وعرض مع المدير العام للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان جلال كبريت، لواقع عمل المختارين والصندوق، والتحديات التي تواجههم.

Advertisement