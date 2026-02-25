تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
شقير استقبل المطران الورشا مع وفد من كسروان
Lebanon 24
25-02-2026
|
10:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
المدير العام للأمن
العام اللواء حسن
شقير
وفداً ضم النائب البطريركي
الماروني
راعي أبرشية
جونية
المطران
يوحنا
رفيق الورشا، راعي أبرشية المعاملتين الأب عزيز بو مارون، رئيس المدرسة المركزية الأب
ايلي
سعادة
، رئيس إتحاد بلديات كسروان ايلي بعينو، رئيس بلدية جونية فيصل افرام، رئيس بلدية
غزير
كريستوف
باسيل
، رئيس
جمعية الصناعيين
في كسروان بول أبي نصر، إضافة إلى فعاليات من المنطقة، وبحث معهم في أوضاع المنطقة وسبل التنسيق والتعاون.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حياطة الكسروانية احتفلت بعيد مار مارون بقداس ترأسه المطران الورشا
Lebanon 24
حياطة الكسروانية احتفلت بعيد مار مارون بقداس ترأسه المطران الورشا
25/02/2026 18:47:47
25/02/2026 18:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد من منسقية" تيار المستقبل" زار المطران عبد الساتر
Lebanon 24
وفد من منسقية" تيار المستقبل" زار المطران عبد الساتر
25/02/2026 18:47:47
25/02/2026 18:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد من جامعة AUT زار المطران عون مهنئا بالاعياد
Lebanon 24
وفد من جامعة AUT زار المطران عون مهنئا بالاعياد
25/02/2026 18:47:47
25/02/2026 18:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي سوسان استقبل أحمد الحريري مع وفد من "المستقبل – الجنوب"
Lebanon 24
المفتي سوسان استقبل أحمد الحريري مع وفد من "المستقبل – الجنوب"
25/02/2026 18:47:47
25/02/2026 18:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام للأمن
جمعية الصناعيين
المدير العام
الماروني
ماروني
باسيل
جونية
سعادة
تابع
قد يعجبك أيضاً
سلام: لن نقبل بأن ينجر لبنان إلى حرب جديدة وحصر السلاح سيستمر
Lebanon 24
سلام: لن نقبل بأن ينجر لبنان إلى حرب جديدة وحصر السلاح سيستمر
11:27 | 2026-02-25
25/02/2026 11:27:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول منه يعلن: هل سيدخل "الحزب" حرب إيران؟
Lebanon 24
مسؤول منه يعلن: هل سيدخل "الحزب" حرب إيران؟
11:05 | 2026-02-25
25/02/2026 11:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي يذكرُ "حزب الله".. هكذا ستتأهب تل أبيب
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي يذكرُ "حزب الله".. هكذا ستتأهب تل أبيب
11:00 | 2026-02-25
25/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار يبحث العلاقات الثنائية مع سفير أوكراني
Lebanon 24
الحجار يبحث العلاقات الثنائية مع سفير أوكراني
10:35 | 2026-02-25
25/02/2026 10:35:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زيادة الـ TVA ورسوم البنزين.. كم هي نسبة ارتفاع الأسعار؟
Lebanon 24
بعد زيادة الـ TVA ورسوم البنزين.. كم هي نسبة ارتفاع الأسعار؟
10:30 | 2026-02-25
25/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
08:49 | 2026-02-25
25/02/2026 08:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
05:42 | 2026-02-25
25/02/2026 05:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
13:50 | 2026-02-24
24/02/2026 01:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
06:52 | 2026-02-25
25/02/2026 06:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
11:27 | 2026-02-25
سلام: لن نقبل بأن ينجر لبنان إلى حرب جديدة وحصر السلاح سيستمر
11:05 | 2026-02-25
مسؤول منه يعلن: هل سيدخل "الحزب" حرب إيران؟
11:00 | 2026-02-25
آخر تقرير إسرائيلي يذكرُ "حزب الله".. هكذا ستتأهب تل أبيب
10:35 | 2026-02-25
الحجار يبحث العلاقات الثنائية مع سفير أوكراني
10:30 | 2026-02-25
بعد زيادة الـ TVA ورسوم البنزين.. كم هي نسبة ارتفاع الأسعار؟
10:12 | 2026-02-25
"اليونيفيل": يُعدّ انتشار الجيش في 165 موقعاً خطوةً مهمة لبسط سلطة الدولة
فيديو
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
25/02/2026 18:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
25/02/2026 18:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
01:37 | 2026-02-25
25/02/2026 18:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24