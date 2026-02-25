شقير استقبل المطران الورشا مع وفد من كسروان

استقبل العام اللواء حسن وفداً ضم النائب البطريركي راعي أبرشية المطران رفيق الورشا، راعي أبرشية المعاملتين الأب عزيز بو مارون، رئيس المدرسة المركزية الأب ، رئيس إتحاد بلديات كسروان ايلي بعينو، رئيس بلدية جونية فيصل افرام، رئيس بلدية كريستوف ، رئيس في كسروان بول أبي نصر، إضافة إلى فعاليات من المنطقة، وبحث معهم في أوضاع المنطقة وسبل التنسيق والتعاون.

