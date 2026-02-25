تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

شقير استقبل المطران الورشا مع وفد من كسروان

Lebanon 24
25-02-2026 | 10:44
شقير استقبل المطران الورشا مع وفد من كسروان
شقير استقبل المطران الورشا مع وفد من كسروان photos 0
استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير وفداً ضم النائب البطريركي الماروني راعي أبرشية جونية المطران يوحنا رفيق الورشا، راعي أبرشية المعاملتين الأب عزيز بو مارون، رئيس المدرسة المركزية الأب ايلي سعادة، رئيس إتحاد بلديات كسروان ايلي بعينو، رئيس بلدية جونية فيصل افرام، رئيس بلدية غزير كريستوف باسيل، رئيس جمعية الصناعيين في كسروان بول أبي نصر، إضافة إلى فعاليات من المنطقة، وبحث معهم في أوضاع المنطقة وسبل التنسيق والتعاون.
