تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلام: لن نقبل بأن ينجر لبنان إلى حرب جديدة وحصر السلاح سيستمر

Lebanon 24
25-02-2026 | 11:27
A-
A+
سلام: لن نقبل بأن ينجر لبنان إلى حرب جديدة وحصر السلاح سيستمر
سلام: لن نقبل بأن ينجر لبنان إلى حرب جديدة وحصر السلاح سيستمر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال رئيس الحكومة نواف سلام إنه "لن يتم القبول بأن ينجر لبنان إلى أي حرب جديدة"، مشيراً إلى أن "الاعتداءات الإسرائيلية تزيد في وجع أهلنا وقلقنا جميعاً".
 
 
وذكر سلام أنه "في نهاية العام المنصرم، أنجز الجيش المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في جنوب نهر الليطاني مستعيداً للمرة الأولى منذ 1969 السيطرة العملانية الكاملة على تلك المنطقة"، وأضاف: "من أجل استكمال خطة حصر السلاح هذه في كل مراحلها، فإننا كحكومة سنعمل على أن تنال قواتنا المسلحة كل الإمكانات المطلوبة كما اننا سنعمل على استمرار إحاطتها بأوسع احتضان سياسي وشعبي".
 
 
وخلال الإفطار الذي أقامه غروب اليوم في السرايا الكبير، قال سلام: "نجتمع الليلة في هذا الشهر المبارك، شهر الخير والبركات وشهر الصبر ومساءلة النفس، وفي هذا ما يذكرنا بمعنى بسيط في العمل العام: إن الثقة لا تصان، إلا بالصدق، وهذه دعوة لنا جميعا إلى كلام أصرح وأفعال أوضح، وأول ما يتطلبه بناء الثقة هو أن نسمي الأمور بأسمائها، وأن نضع الحقائق كاملة أمام الرأي العام، من دون مبالغة في الإنجاز، أو تبرير للتقصير".


أضاف: "نلتقي اليوم بعد مرور سنة على نيل حكومتنا ثقة البرلمان ومباشرتها العمل. سنة لم تكن عادية في أحداثها ولا في تحدياتها، خرج لبنان من حرب مدمرة، ولكن الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال مستمرة، وهي تزيد من وجع أهلنا في الجنوب والبقاع ومن قلقنا جميعا. يوم تشكلت هذه الحكومة، كانت البلاد قد اختتمت خامس سنة، من عمر الانهيار الذي أصاب مدخرات اللبنانيين، وأودى بقيمة أجورهم، وأدخل البلاد في حلقة من الأزمات السياسية والمالية والاقتصادية المتتالية، فكان أن ارتفع الفقر بثلاثة أضعاف، ليطال واحدا من كل ثلاثة لبنانيين، كما تآكل 40 بالمئة من حجم الاقتصاد خلال الأزمة. ولعقود خلت، كانت قد سادت ثقافة الإفلات من العقاب، واستباحة المجال والمال العام، وانعدام المساءلة والمحاسبة، وذلك ما عمّق من عدم الثقة بالدولة، سواء من قبل المواطنين، الذين يقوم عليهم العقد الاجتماعي ومشروعية الحكم، أو الاشقاء العرب والمجتمع الدولي".


أضاف: "من هنا، ثلاثة تحديات كبرى وقفت أمام بناء الدولة، إصلاحا وإنقاذا، كما أشار عنوان حكومتنا:

أولا: في الأمن والدفاع واستعادة الدولة سيادتها،

وثانيا: في بدء مسار التعافي المالي والاقتصادي، والإصلاح.

وثالثا: في إطلاق عمليّة المساءلة والمحاسبة.

وهذه تحديات مترابطة، منذ اليوم الأول، وفي كلمتي أمام المجلس النيابي، أشرت إلى معرفتنا بطبيعة هذه التحديات، لكنني أشرت، في الوقت نفسه، إلى تصميمنا على مواجهتها، فأوضحت أننا حين قلنا "نريد" في بياننا الوزاري، لم نقلها على سبيل التمني والتطلع والتأمل، بل على سبيل الالتزام، وتحديد الهدف والوسائل، والتنفيذ، وكانت هذه سمة حكومتنا منذ تشكيلها".

وتابع: "بعد سنة، نحن لا ندعي أننا حققنا المعجزات، فنحن ندرك أن معاناة الناس أكبر من أي إنجاز يمكن أن نذكره اليوم، لكن لا بد لنا من التأكيد اننا بوضعنا الأسس اللازمة للتصدي لهذه التحديات، فقد بدأنا بتغيير مسار كان يقود حتما إلى انهيار كامل للدولة والمجتمع. ففي مسار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها واستعادة سيادتها، أعلنت حكومتنا في 5 آب 2025، عزمها على حصر السلاح بيدها وحدها وكلّفت الجيش اللبناني إعداد الخطّة والتنفيذ. وفي نهاية العام المنصرم، أنجز الجيش المرحلة الأولى من الخطة جنوب نهر الليطاني، وهي المرة الأولى منذ عام 1969، أي منذ أكثر من نصف قرن، التي تستعيد فيها قواتنا المسلحة السيطرة العملانية الكاملة على هذه المنطقة، فلها منا أكبر تحية".

وأردف: "في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت عشية بدء هذا الشهر المبارك، أبلغنا الجيش عن استعداده لتنفيذ المرحلة الثانية من خطته لحصر السلاح، أي شمالا بين نهري الليطاني والاولي. وتساءل البعض عن المدة المطلوبة لذلك، أهي مدة مفتوحة، ام هي أربعة ام ثمانية أشهر، او غير ذلك. والجواب ان المهمة قابلة للتحقيق في أربعة أشهر إذا توفرت لقوّاتنا المسلحة نفس العوامل المساعدة والمساندة، التي تأمنت عند تنفيذ المرحلة السابقة. ومن اجل استكمال هذه الخطة في كل مراحلها، فإننا كحكومة، سوف نعمل على أن تنال قواتنا المسلحة كل الإمكانات المطلوبة. كما سنعمل على استمرار إحاطتها بأوسع احتضان سياسي وشعبي، كما حصل عند تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة".

أضاف: "يبقى ان سيادة الدولة وبسط سلطتها بقدر ما يتطلبان استعادة قرار الحرب والسلم وتحقيق حصرية السلاح، فانهما يتطلبان ايضاً حضور الدولة الإنمائي والرعائي في حياة المواطنين. من هنا، كان التزام حكومتنا إعادة إعمار الجنوب التزاما ثابتاً منذ اليوم الأول. ولهذا، ما عدت الى الجنوب ثانية، بعد ان كنت قد زرته في الأيام الأولى لنيل حكومتنا الثقة، الا وقد تأكدت انني اعود اليه ومعي ما هو أثقل وأصدق من الوعود: مشاريع محددة، ومسارات تنفيذ، وتمويلا مخصصا بدأنا بتأمينه، وخططا تترجم على الأرض، فجنوبنا لا يحتاج وعوداً او خطبا تواسيه، بل عملا يعيد الناس إلى بيوتهم وحقولهم ومدارسهم، ويثبت أن الدولة ليست زائرةً عند الأزمات، بل حاضرةٌ في البناء والانماء".

وتابع: "مثلما أن استعادة سيادة الدولة في الداخل لا تستقيم من دون قرار واحد، وجيش واحد، وقانون واحد، فإن استعادة لبنان الدولة موقعه ودوره في الخارج لا يمكن أن تقوم، إلا على أساس المصلحة الوطنية العليا، وليس تلبية لمصالح أو علاقات هذه الفئة او تلك من اللبنانيين. ولذلك، كان من أولوياتنا خلال هذه السنة أن نعيد وصل لبنان بعمقه العربي بوصفه امتدادًا طبيعيًا لهويته ومصالحه، وبوصفه أيضًا شرطًا من شروط الاستقرار والازدهار. ومن هذا المنطلق، سعينا إلى أن تقوم علاقاتنا مع اشقائنا العرب على قاعدة الثقة المتبادلة، تترجم عربياً دعما سياسيًا وانفتاحًا استثماريًا ويقابلها التزام لبنان بأن يكون شريكًا موثوقًا، لا ساحة مفتوحة لصراعات إقليمية، او منصة يمكن استخدامها لإيذاء أي من اشقائه العرب".

وأردف: "كان هذا العام أيضا عام إعادة تصويب العلاقة مع سوريا على قاعدة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، وعلى الاعتراف الصريح بأن التداخل التاريخي بين البلدين، حين يتحول إلى تدخل في شؤون الاخر، فهولا يفيد او يحمي أحدًا، بل يضرّ الطرفين معا".

وقال: "أما في مسار الإصلاح والتعافي، وبعد خمس سنوات من المراوحة والاستنزاف في مقدرات البلاد، مضت حكومتنا في خطّة متكاملة للتعافي المالي واستعادة الودائع. واليوم، أستطيع القول إننا، ومقارنة بكل مراحل الأزمة السابقة، بتنا في أقرب نقطة للعودة إلى الانتظام المالي، وهذا ما سيمهد لخروج البلاد من كابوس الانهيار، الذي صنفه البنك الدولي كأحد أكبر ثلاث انهيارات اقتصاديّة في التاريخ الحديث. ومن يراجع الخطوات التي قمنا بها، سيرى ترابطها ضمن رؤية مكتملة، فعلى سبيل المثال، لا الحصر: مشروع قانون ما يعرف بالفجوة قد أرسى مبادئ للمحاسبة، كاستعادة الأرباح والمكافآت غير الطبيعيّة، وتغريم أعمال خروج الأموال خلال الأزمة، وغيرها وغيرها ... لكنّه استند هنا إلى الأدوات التي أتاحها قانون رفع السرية المصرفيّة، التي عملت عليه حكومتنا، والذي أتاح مفعولاً رجعيًا يمتد لـ 10 سنوات، أي منذ بدء ما عرف بالهندسات المالية".

أضاف: "إن مشروع قانون الفجوة، جاء كذلك ليكمل أدوات قانون إصلاح أوضاع المصارف، التي وحد – وللمرة الأولى- الإطار القانوني لتقييم وإعادة هيكلة المصارف المتعثّرة. لقد بات مشروع قانون الفجوة المالية في حوزة البرلمان، ونحن لسنا منفتحين على نقاشه فحسب، بل على أي تعديلات قد تسمح بتحسينه وتطويره".

وتابع: "ما تبقى أمام حكومتنا، في مسار التعافي هذا، هو إعداد مشروع الإطار المالي المتوسط الأجل، فهذا المشروع، سيسمح، للمرة الأولى، للحكومة بتخطيط إنفاقها وجبايتها لخمس سنوات مقبلة، مع إعادة تصميم النظام الضريبي واصلاحه لتفعيل أدوات الجباية والامتثال، والاهم لجعله اكثر عدالة في توزيع الأعباء، لكن الإصلاح الذي باشرنا به لم يقتصر على الجانب المالي، بل شمل تعزيز استقلالية القضاء، واعتماد آلية أكثر شفافية وتنافسية في التعيينات الإدارية. كما قمنا، بعد طول انتظار، بتشكيل الهيئات الناظمة في قطاعات حيوية مثل الطيران والكهرباء والاتصالات، وأطلقنا مسارا للرقمنة في عدد من الوزارات والإدارات، بهدف تحسين أدائها وتسريع معاملات المواطنين، والحد من الرشوة والفساد الإداري".

واعتبر أن "الكلام عن الإصلاح لا يكتمل من دون التأكيد مجددا ضرورة استكمال تطبيق اتفاق الطائف، من دون تجزئة او استنسابية، أي ككل متكامل، وتصحيح ما طبق منه خلافا لنصه او روحه، والعمل على سد ما بينته الممارسة من ثغرات فيه، والاستعداد لتطويره عندما تبرز الحاجة الى ذلك".

وقال: "اما في مسار المساءلة والمحاسبة، فاتخذت الحكومة منذ تشكيلها خطوات صارمة على مستوى ملاحقة الشركات المتهربة من دفع الضرائب، وهذا أحد أبرز وجوه الهدر الكبير التي فوتت على الدولة المليارات سنويا. والأرقام تتحدث هنا، ففي مجال الضبط الجمركي مثلا، نجحنا في رفع الإيرادات في العام المنصرم بأكثر من الضعف، ولكل من لا يزال يعتقد ان بإمكانه الاستمرار في التهرب من التزاماته الضريبية أو الجمركية، ليعلم ان المحاسبة بانتظاره".

أضاف: "بدأنا كذلك بإصدار أوامر تحصيل الغرامات والرسوم العائدة إلى أصحاب المقالع والكسارات، والمعتدين على الأملاك البحريّة والنهرية. وهنا ايضاً، تأكدوا اننا مصممون على ملاحقة كل من يتخلف عن تسديد الغرامات والرسوم المتوجبة عليه أمام القضاء، لفرض التحصيل. ومثلما بدأت وزارة الطاقة خلال الأيام الماضية التحضير للتدقيق الجنائي في عدد من المشاريع المرتبطة بهذه الوزارة، أؤكد لكم ان هذه الخطوات ليست معزولة، فنحن سوف نمضي بهذا المسار، كما نصّ البيان الوزاري، في سائر الوزارات والمؤسسات العامّة".

وتابع: "بينما نحن نسعى الى ترسيخ الامن والاستقرار كشرط لوضع البلاد على طريق التعافي والنهوض، علينا ايضاً ان نعي تماما اننا نعيش في منطقة تتغير بسرعة، وتشهد استقطابات حادة وانعطافات تاريخية تعيد رسم خرائط النفوذ والتحالفات فيها. وفي ظل المخاطر المحيطة بنا، ليس من مصلحتنا، بأي صورة من الصور، ولن نقبل بأن ينجر لبنان إلى مغامرة أو حرب جديدة، وأملنا في أن يتمتّع الجميع في هذا الشهر الفضيل بالعقل والعقلانيّة، والحكمة والوطنيّة، فتعلوا عندهم مصلحة لبنان فوق أي حساب آخر".

وختم: "في الخلاصة، من البديهي أن عمر الحكومة سينتهي مع إنجاز الاستحقاق الانتخابي، وما أنجزناه قد لا يلبي جميع طموحاتنا، ولا طموحات جميع اللبنانيات واللبنانيين، ولكن ما يهمنا أن نكون قد وضعنا البلاد على طريق مختلفة، طريق إعادة بناء الدولة ومؤسساتها واستعادة ثقة المواطن بها، وأملنا أن نكون قد نجحنا بعكس مسار الانهيار، وفتحنا آفاقاً جديدة امام شباتنا وشبابنا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية: حصرية السلاح تشكل موجباً سيادياً غير قابل للمساومة
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 20:56:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ملف حصرية السلاح لن يطرح مجددا
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 20:56:47 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: لا خيار في مسألة حصرية السلاح سوى اعتماد الدبلوماسية
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 20:56:47 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: ملتزمون بخطة الجيش لحصرية السلاح التي تشمل جنوب وشمال الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 20:56:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

مجلس الوزراء

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الدولة على

إسرائيل

البقاع

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-02-25
Lebanon24
13:17 | 2026-02-25
Lebanon24
13:05 | 2026-02-25
Lebanon24
13:01 | 2026-02-25
Lebanon24
12:51 | 2026-02-25
Lebanon24
12:39 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24