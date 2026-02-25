تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
هل من تحركات غداً؟ إليكم ما أعلنه "قطاع النقل البري"
Lebanon 24
25-02-2026
|
12:11
أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في
لبنان
بسام طليس
، تعليق التحرك الذي كان مُقرراً يوم غد الخميس من قبل قطاع النقل البري.
وذكر
طليس
أن خطوة تعليق التحرك، جاءت بعدما تم الاتفاق على تعويض سائقي سائقي السيارات العمومية الشرعية العاملة على البنزين بمبلغ 12 مليون ليرة شهرياً، بشرط الإبقاء على التعرفة الحالية.
بدوره، أعلن رئيس "
الاتحاد الوطني لنقابات العمال
والمستخدمين" في لبنان
كاسترو عبدالله
في بيان، "الاتفاق على تأجيل التحرك، الذي كان مقرراً يوم غد الخميس، إلى موعد يحدَّد لاحقا، وذلك بعد التشاور مع عدد من الهيئات والاتحادات النقابية، ونظراً للظروف المناخية المتوقعة وحرصاً على استكمال التنسيق مع باقي الجهات النقابية والروابط في القطاع العام والمتقاعدين".
وأوضح أن "هذا التأجيل يأتي في إطار تعزيز وحدة الموقف النقابي وضمان أوسع مشاركة ممكنة"، لافتاً إلى أنه "تم الاتفاق على عقد اجتماع أول الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع ووضع توجه وخطة للتنفيذ".
لبنان
إقتصاد
الاتحاد الوطني لنقابات العمال
الاتحاد الوطني
كاسترو عبدالله
رئيس اتحاد
بسام طليس
ليون لي
كاسترو
يون لي
