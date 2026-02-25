تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل من تحركات غداً؟ إليكم ما أعلنه "قطاع النقل البري"

Lebanon 24
25-02-2026 | 12:11
A-
A+
هل من تحركات غداً؟ إليكم ما أعلنه قطاع النقل البري
هل من تحركات غداً؟ إليكم ما أعلنه قطاع النقل البري photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، تعليق التحرك الذي كان مُقرراً يوم غد الخميس من قبل قطاع النقل البري.
 
 
وذكر طليس أن خطوة تعليق التحرك، جاءت بعدما تم الاتفاق على تعويض سائقي سائقي السيارات العمومية الشرعية العاملة على البنزين بمبلغ 12 مليون ليرة شهرياً، بشرط الإبقاء على التعرفة الحالية.
 
 
بدوره، أعلن رئيس "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين" في لبنان كاسترو عبدالله في بيان، "الاتفاق على تأجيل التحرك، الذي كان مقرراً يوم غد الخميس، إلى موعد يحدَّد لاحقا، وذلك بعد التشاور مع عدد من الهيئات والاتحادات النقابية، ونظراً للظروف المناخية المتوقعة وحرصاً على استكمال التنسيق مع باقي الجهات النقابية والروابط في القطاع العام والمتقاعدين".


وأوضح أن "هذا التأجيل يأتي في إطار تعزيز وحدة الموقف النقابي وضمان أوسع مشاركة ممكنة"، لافتاً إلى أنه "تم الاتفاق على عقد اجتماع أول الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع ووضع توجه وخطة للتنفيذ".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قطاع النقل البري يرفع الصوت: الاعتصامات والتظاهرات السلمية قادمة
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 20:57:00 Lebanon 24 Lebanon 24
معاناة أصحاب المحطات والمواقف المتوجب اتخاذها على طاولة رئيس اتحاد ونقابات قطاع النقل البري
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 20:57:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع روابط القطاع العام يلوح بـ"تحركات" في الشارع.. هذا ما أعلنه
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 20:57:00 Lebanon 24 Lebanon 24
قيود سورية جديدة تعقّد النقل البري اللبناني وتحذيرات من ارتفاع تكلفة المنتجات
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 20:57:00 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الاتحاد الوطني لنقابات العمال

الاتحاد الوطني

كاسترو عبدالله

رئيس اتحاد

بسام طليس

ليون لي

كاسترو

يون لي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-02-25
Lebanon24
13:17 | 2026-02-25
Lebanon24
13:05 | 2026-02-25
Lebanon24
13:01 | 2026-02-25
Lebanon24
12:51 | 2026-02-25
Lebanon24
12:39 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24