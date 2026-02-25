رسامني استقبل وفداً فرنسياً ناقش معه التعاون في مشروع "IMEC"

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، اليوم في مكتبه في الوزارة، وفداً فرنسياً برئاسة للرئيس ماكرون جيرار ميستراليه، في إطار زيارة الوفد الفرنسي إلى .





وتناول البحث مشروع الممرّ الاقتصادي بين والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، وتم عرض الإمكانات المتاحة لانخراط لبنان فيه، في ضوء موقعه الجغرافي الذي يؤهله ليكون محطة لوجستية ونقطة عبور بحرية ومركز خدمات في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية في شرق المتوسط، بما يتيح للبنان أن يكون جزءًا من هذا المشروع الاستراتيجي.





كذلك، التقى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مساء اليوم، النائب ، وتناول معه شؤوناً إنمائية مناطقية.