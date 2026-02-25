تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

توقيف 3 قُصَّر خلال جولة سباق الخيل.. هذا ما كانوا يفعلونه!

Lebanon 24
25-02-2026 | 12:23
توقيف 3 قُصَّر خلال جولة سباق الخيل.. هذا ما كانوا يفعلونه!
توقيف 3 قُصَّر خلال جولة سباق الخيل.. هذا ما كانوا يفعلونه! photos 0
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخليّ ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

"في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخليّ لمكافحة جميع أنواع الجرائم، لا سيّما تلك المتعلّقة بالقمار والمراهنات غير الشرعيّة، بتاريخ 08-02-2026، وأثناء قيام دوريّة من مكتب مكافحة القمار في وحدة الشرطة القضائيّة بمراقبة جولة سباق الخيل في "ميدان سباقات الخيل- الطيّونة"، اشتبهت بـ /3/ شبّان قصّر في داخل الميدان، وأوقفتهم. وتبيّن أنهم يُدعون:
- ح. أ. (مواليد عام 2011، فلسطيني)
- ع. إ. (مواليد عام 2011، لبناني)
- ر. ج. (مواليد عام 2008، سوري).

بالتحقيق معهم بحضور مندوبة جمعيّة حماية الأحداث، صرّحوا أنّهم دخلوا إلى الميدان من خلال كوّة في الجدار، بغية مشاهدة السّباق فقط.

أُخِذ تعهدّ منهم بعدم تكرار فعلتهم، وسُلمّ (ح. أ.) و(ر.ج.) إلى ذويهما، وتم توقيف (ر. ج.) بجرم إقامة غير مشروعة.

لذلك، تُحذّر المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخليّ من مخاطر انخراط القُصَّر في أعمال القمار والمراهنات عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونيّة، لما لذلك من تداعيات قانونيّة واجتماعيّة ونفسيّة خطرة عليهم. فهذه الممارسات قد تؤدّي إلى الوقوع في فخّ الإدمان، واستدراج القُصّر إلى بيئات غير آمنة، فضلًا عن تعريضهم للاستغلال أو الابتزاز، وكذلك للملاحقة.

وتهيب المديريّة العامّة بالأهل والقيّمين على المدارس تكثيف الرقابة والتوعية، ومتابعة النشاط الإلكترونيّ للأولاد، وتحصينهم بالوعي اللازم حول العواقب الجسيمة للقمار والمراهنات على اختلاف أنواعها، بما يسهم في حمايتهم وصون مستقبلهم".
