رئيس "الكتائب" استقبل مدير عام الدفاع المدني: لدعم هذه المؤسسة صاحبة الرسالة الوطنية

استقبل رئيس الجميّل في بيت المركزي في الصيفي، للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش.



وحضر اللقاء رئيس مصلحة علي امهز، رئيسة شعبة العديد و التدريب ريما المر، رئيس وحدة الخدمة و العمليات وليد حشاش، رئيس وحدة التجهيز و الآليات زياد شاهين، امين سر المدير العام إلياس حبيب وعضو الكتائبي غسان أبو جودة.





وخلال اللقاء، ثمّن خريش المساعدات التي قدّمها دعماً لعناصر الدفاع المدني، مشيداً بـ"وقوف الحزب إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها ".





، استمع الجميّل إلى مطالب الدفاع المدني، مؤكّداً "ضرورة العمل على تلبيتها بما يضمن تمكينهم من أداء رسالتهم الإنسانية والوطنية على أكمل وجه"، مشدّداً على أهمية "دعم هذه المؤسسة التي تقف في الصفوف الأمامية لخدمة اللبنانيين".

كذلك، شكر عناصر الدفاع المدني على تضحياتهم وجهودهم المستمرة في مختلف المناطق.