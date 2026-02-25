تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

رئيس "الكتائب" استقبل مدير عام الدفاع المدني: لدعم هذه المؤسسة صاحبة الرسالة الوطنية

Lebanon 24
25-02-2026 | 12:39
رئيس الكتائب استقبل مدير عام الدفاع المدني: لدعم هذه المؤسسة صاحبة الرسالة الوطنية
رئيس الكتائب استقبل مدير عام الدفاع المدني: لدعم هذه المؤسسة صاحبة الرسالة الوطنية photos 0
استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش.
 
 
وحضر اللقاء رئيس مصلحة الديوان علي امهز، رئيسة شعبة العديد و التدريب ريما المر، رئيس وحدة الخدمة و العمليات وليد حشاش، رئيس وحدة التجهيز و الآليات زياد شاهين، امين سر المدير العام إلياس حبيب وعضو المكتب السياسي الكتائبي غسان أبو جودة.


وخلال اللقاء، ثمّن خريش المساعدات التي قدّمها حزب الكتائب اللبنانية دعماً لعناصر الدفاع المدني، مشيداً بـ"وقوف الحزب إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".


من جهته، استمع الجميّل إلى مطالب الدفاع المدني، مؤكّداً "ضرورة العمل على تلبيتها بما يضمن تمكينهم من أداء رسالتهم الإنسانية والوطنية على أكمل وجه"، مشدّداً على أهمية "دعم هذه المؤسسة التي تقف في الصفوف الأمامية لخدمة اللبنانيين".
 
 
كذلك، شكر عناصر الدفاع المدني على تضحياتهم وجهودهم المستمرة في مختلف المناطق.
 
 
حزب الكتائب اللبنانية

المكتب السياسي

المدير العام

النائب سامي

حزب الكتائب

اللبنانية

رئيس حزب

من جهته

