لبنان
بعد إلغاء قانون تنظيم القضاء العدلي.. بيانٌ من نادي قضاة لبنان
Lebanon 24
25-02-2026
|
12:51
أثنى "نادي قضاة
لبنان
" على القرار الجديد الذي أصدره
المجلس الدستوري
وقضى بإبطال قانون تنظيم
القضاء
العدلي رقم 36/2026 برمته، مُكرساً
مجدداً مبدأ استقلالية
السلطة القضائية
ذي القيمة الدستورية.
وذكر البيان أن قرار المجلس الدستوري أشار بشكل واضح إلى تعدي السلطة التشريعية على صلاحيات السلطة القضائية بعدم إشراكها
مجلس القضاء الأعلى
في عملية التشريع عندما يتعلق النص بتنظيم شؤون القضاء والقضاة، مشيراً إلى أن "القرار المتخذ أكد الأسس التي يقتضي على
مجلس القضاء
الأعلى عدم التنازل عنها أو التهاون فيها ضمانة لهذه الاستقلالية".
وشكر "نادي قضاة لبنان" لـ"المجلس الدستوري هذا القرار ولكل من تقدم بالطعن الذي أدى إلى صدوره"، داعياً
"كل الأطراف المعنية بعملية التشريع إلى الأخذ في الاعتبار كل الملاحظات والدراسات التي سبق للنادي وأن تقدم بها، والأخذ أيضاً بملاحظات لجنة البندقية والتزام المعايير الدولية الأساسية في هذا المضمار، وذلك في انتظار ولادة قانون يضمن ويكفل الاستقلالية الإدارية والمالية الفعلية للسلطة القضائية".
