بعد إلغاء قانون تنظيم القضاء العدلي.. بيانٌ من نادي قضاة لبنان

أثنى "نادي قضاة " على القرار الجديد الذي أصدره وقضى بإبطال قانون تنظيم العدلي رقم 36/2026 برمته، مُكرساً مجدداً مبدأ استقلالية ذي القيمة الدستورية.

وذكر البيان أن قرار المجلس الدستوري أشار بشكل واضح إلى تعدي السلطة التشريعية على صلاحيات السلطة القضائية بعدم إشراكها في عملية التشريع عندما يتعلق النص بتنظيم شؤون القضاء والقضاة، مشيراً إلى أن "القرار المتخذ أكد الأسس التي يقتضي على الأعلى عدم التنازل عنها أو التهاون فيها ضمانة لهذه الاستقلالية".