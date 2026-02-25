تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
اتصال مشبوه يثير ضجّة في بلدة لبنانية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
25-02-2026
|
13:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى مواطنٌ من آل "أ" في بلدة حارة الفيكاني -
قضاء زحلة
، اليوم الأربعاء، اتصالاً مشبوهاً من رقم أجنبيّ أنذره بضرورة إخلاء منزله.
وعلى الأثر، تم التواصل مع مخابرات الجيش التي عملت على التأكد من الأمر الذي تبين أنه مفبرك، بينما تم توقيف شخص متورط بالحادثة.
برات
