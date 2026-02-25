اتصال مشبوه يثير ضجّة في بلدة لبنانية.. ماذا تبيّن؟

تلقى مواطنٌ من آل "أ" في بلدة حارة الفيكاني - ، اليوم الأربعاء، اتصالاً مشبوهاً من رقم أجنبيّ أنذره بضرورة إخلاء منزله.



وعلى الأثر، تم التواصل مع مخابرات الجيش التي عملت على التأكد من الأمر الذي تبين أنه مفبرك، بينما تم توقيف شخص متورط بالحادثة.