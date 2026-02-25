في الجنوب.. خطوة ميدانية للجيش بوجه إسرائيل

قالت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الجيش استحدث نقاطاً عسكرية حول موقع تحتله في وفي محاور يستخدمها جيش العدو للتوغل داخل الأراضي .



وذكرت المعلومات أن الجيش استحدث حتى الساعة نحو 25 نقطة على الحدود بهدف المراقبة ومنع القوات من تنفيذ عمليات ميدانية داخل الأراضي اللبنانية.





وتأتي هذه المعلومات بعد أقدام الجيش على إطلاق النار باتجاه مركز للجيش اللبناني في منطقة سردة، وذلك رفضاً لإقامة الأخير نقطة عسكرية هناك.





وعلى الأثر، أعلنت أنها طلبت من الوحدات العسكرية البقاء داخل المركز والرد على مصادر النيران.



وأوضحت المعلومات أن الجيش ينسق في تحركاته مع الميكانيزم، مشيرة إلى أنه بعد حادثة اليوم، رافقته اليونيفيل الى المراكز التي استحدثها تعبيراً عن أحقيته بحرية التصرف لا سيما أن مطلب كان انتشار الجيشِ وبسط سيادته.





وختمت المصادر بالقول إنَّ " ستستكمل استحداث نقاط المراقبة على الحدود في المواقع الأكثر عرضة للتوغل الإسرائيلي".