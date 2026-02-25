تحذير من عمليات احتيال تطال المغتربين

سُجّلت في الآونة الأخيرة محاولات احتيال طالت عدداً من المغتربين اللبنانيين في بعض ، من خلال أسلوب يقوم على تبادل مبالغ مالية بين الخارج ولبنان بطرق غير مباشرة.وفي التفاصيل، يتلقّى المغترب اتصالاً من شخص يدّعي إقامته في الدولة نفسها، ويطلب منه تسليمه مبلغاً نقدياً بصورة عاجلة، على أن تقوم عائلته في بتسليم المبلغ ذاته إلى أحد أقارب المغترب. وبعد تنفيذ العملية، يتبيّن أن الأموال التي جرى تسليمها في لبنان كانت مزوّرة، فيما يكون المغترب قد دفع مبلغاً صحيحاً في الخارج.وتشير المعطيات إلى أن هذا الأسلوب يعتمد على عنصر السرعة واستغلال الثقة، ما يؤدي إلى وقوع خسائر مالية لدى الضحية، إضافة إلى إشكالات قانونية محتملة عند اكتشاف التزوير.وتدعو الجهات المعنية إلى اعتماد وسائل التحويل ، وعدم الدخول في ترتيبات نقدية خارج الأطر المعتمدة، مع ضرورة إبلاغ السلطات المختصة في حال الاشتباه بأي محاولة مماثلة.