داخل مخيم.. إشكال مسلح بعد "الإفطار" وهذه نتيجته

أصيب شخص يُدعى "خ. ش." بطلق ناري في بطنه خلال اشكال مسلح حصل بعد موعد الإفطار، اليوم الأربعاء، في مخيم البداوي بين أفراد من عائلة "ك." وآخرين من عائلة "س."، إثر خلاف على ركن دراجة نارية.



وأطلق المدعو "إ.ك" النار باتجاه "خ.ش" ليصيبه بشكل مباشر قبل أن يجري نقله إلى لتلقي العلاج.





وعلى الأثر، هرعت القوة الأمنية المشتركة في المخيم إلى مكان الحادث للتحقيق في الملابسات وتهدئة التوتر الذي ساد المنطقة عقب الاشكال.