تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
2
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
"حزب الله" قد يقصف الأميركيين.. تقرير من واشنطن يحذر
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
25-02-2026
|
14:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية (FDD) تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ
لبنان
سيكون الجبهة الثانية خلال أيّ حرب إيرانية وشيكة ضد
الولايات المتحدة
الأميركية.
التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
يقول إنَّ "التوترات تتصاعد بين
واشنطن
وطهران يوماً بعد يوم"، وأضاف: "بينما يركز معظم التحليلات على ما قد يحدث داخل
إيران
، فإنَّ الخطر المباشر يكمن على الأرجح في شمال
إسرائيل
، إذ يمكن أن يُصبح لبنان جبهة ثانية للمواجهة المُرتقبة".
وتابع: "لقد كثفت إسرائيل حملتها الجوية ضد
حزب الله
، بما في ذلك ضربة جوية قوية في سهل البقاع، قبل أيام، تم خلالها استهداف 6 على الأقل من كبار قادة الصواريخ في الحزب. لقد جاءت هذه العملية ضمن عمليات مُتواصلة لمنع حزب الله من إعادة بناء بنيته التحتية العسكرية بعد وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024. ومنذ ذلك الحين، قتلت إسرائيل المئات من عناصر حزب الله في حملة منهجية لعرقلة أنشطة الحزب وردعه".
واستكمل: "رغم تكبّد حزب الله خسائر فادحة خلال حرب غزة، إلا أنه لا يزال المنظمة الأكثر تسليحاً في العالم، وجوهرة تاج شبكة إيران بالوكالة. ويُعتقد على نطاق واسع أن الحزب لا يزال يمتلك آلاف الصواريخ، بما في ذلك أنظمة توجيه دقيقة قادرة على ضرب بنى تحتية استراتيجية في عمق إسرائيل، كما أن بعض هذه الأنظمة يضع الأصول الإقليمية الأميركية في مرمى نيرانه".
وذكر التقرير أنَّ "عدم استخدام حزب الله لترسانته خلال فترة وقف إطلاق النار دليل على التخطيط المُحكم، وليس على ضبط النفس"، وتابع: "ربما يُحافظ حزب الله على قوته النارية لحرب أوسع نطاقاً، ومن شبه المؤكد أن توجيه ضربة عسكرية أميركية مباشرة ضد البنية التحتية النووية أو الصاروخية
الإيرانية
سيُعدّ بمثابة حربٍ موسّعة".
وتابع: "ما يجعل هذه اللحظة أكثر خطورة من حرب الأيام الـ12 مع إيران في حزيران الماضي هو الدور المتنامي للحرس الثوري
الإيراني
الذي ينشطُ الآن على الأرض في لبنان، حيث يُدير قوات حزب الله. وفعلياً، فإن هذا الأمر يزيدُ من احتمال انضمام الحزب إلى قتالٍ أوسع نطاقاً، وذلك في حال تعرّض النظام الإيرانيّ لهجوم أميركي مُباشر".
وأضاف: "خلال حرب حزيران الماضي، كان تدخل حزب الله محدوداً، ومع ترسيخ قادة الحرس الثوري نفوذهم بشكل أعمق، يصبح ضبط النفس من قبل الحزب أقل احتمالاً".
ورأى التقرير أنَّ "حزب الله لا يعملُ بمعزلٍ عن طهران، بل هو جزء لا يتجزأ من عقيدة إيران العسكرية الإقليمية"، وأضاف: "إذا واجه النظام قوة أميركية مباشرة، فسيسعى إلى تفعيل وكيله الأقوى (أي حزب الله)، وهذا يعني إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، وقصف المدن
الإسرائيلية
، وهجمات محتملة على الأصول العسكرية الأميركية في شرق المتوسط".
واستكمل التقرير: "يبدو أن واشنطن تُدرك هذا الأمر، فنشر حاملة الطائرات الأميركية (يو إس إس جيرالد آر فورد) في شرق البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب حاملة طائرات أخرى في المنطقة، يُشير إلى تمركز عملياتي. يُمكن لفورد أن تُساعد في توفير دفاع صاروخي لإسرائيل في حال قيام إيران أو حزب الله بإطلاق صواريخ، لكن قربها من لبنان يجعلها هدفاً مُحتملاً".
وأضاف: "كذلك، فإن الطائرات الأميركية العاملة من قواعد في الأردن تقع ضمن المدى النظري لأنظمة حزب الله. وفي الوقت نفسه، يُؤكد إجلاء الموظفين غير الأساسيين من السفارة الأميركية في
بيروت
حقيقة مُقلقة مفادها أن
الأميركيين
على الأرض قد يُصبحون أهدافاً في حملة يشنها حزب الله نيابةً عن إيران".
وتابع: "من جانبها، تُوضح إسرائيل موقفها بوضوح، فقد وردت أنباء عن تحذير بيروت من إمكانية وضع البنية التحتية الوطنية
اللبنانية
على قائمة أهداف إسرائيل إذا انضم حزب الله إلى حرب ضد الولايات المتحدة".
وبحسب التقرير، فإنهُ "لطالما وعدت الحكومة اللبنانية بكبح جماح حزب الله ، لكنها لا تملك القدرة ولا الإرادة السياسية للقيام بذلك"، وأضاف: "في حالة نشوب صراع شامل، من غير المرجح أن تميز إسرائيل بدقة بين البنية التحتية العسكرية لحزب الله والدولة اللبنانية".
وختم التقرير قائلاً: "إنَّ ساحة لبنان ليست هامشية، ومع قيادة الحرس الثوري الإيراني لقوات حزب الله على الأرض، تقلص هامش ما يُسمى بالتصعيد المحدود بشكل كبير. وعليه، فإن أيَّ خطة حرب جادة لإيران يجب أن تأخذ في الحسبان الحرب بالوكالة التي ستلي ذلك، أي القتال عبر حزب الله".
Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تقرير أميركي: كيف يسعى كل من"حزب الله"وإيران للحفاظ على الممر مع فنزويلا؟
Lebanon 24
تقرير أميركي: كيف يسعى كل من"حزب الله"وإيران للحفاظ على الممر مع فنزويلا؟
25/02/2026 23:00:27
25/02/2026 23:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير "The National": الحرب تتقدّم.. إيران قد تُحرّك "حزب الله" وتحذير من "توتر"
Lebanon 24
تقرير "The National": الحرب تتقدّم.. إيران قد تُحرّك "حزب الله" وتحذير من "توتر"
25/02/2026 23:00:27
25/02/2026 23:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تبلغ "الحلفاء": توسيع الانخراط الأميركي وزيادة الضغط على "حزب الله"
Lebanon 24
واشنطن تبلغ "الحلفاء": توسيع الانخراط الأميركي وزيادة الضغط على "حزب الله"
25/02/2026 23:00:27
25/02/2026 23:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يحذّر من الحرب الأهلية وموفدون أبلغوه تنبيهات من التدخّل لصالح إيران
Lebanon 24
"حزب الله" يحذّر من الحرب الأهلية وموفدون أبلغوه تنبيهات من التدخّل لصالح إيران
25/02/2026 23:00:27
25/02/2026 23:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
الولايات المتحدة
الإسرائيلية
الأميركيين
الإسرائيلي
الإيرانية
اللبنانية
الإيراني
تابع
قد يعجبك أيضاً
آخر تقرير عن نعيم قاسم.. كلامٌ عن "وضع الحزب"
Lebanon 24
آخر تقرير عن نعيم قاسم.. كلامٌ عن "وضع الحزب"
15:49 | 2026-02-25
25/02/2026 03:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعليق سابق.. موقف جديد من "حزب الله" حول أي هجوم على إيران
Lebanon 24
بعد تعليق سابق.. موقف جديد من "حزب الله" حول أي هجوم على إيران
15:38 | 2026-02-25
25/02/2026 03:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مواطنون يجنون دولارات بـ"خطوة".. ما علاقة "القرض الحسن"؟
Lebanon 24
مواطنون يجنون دولارات بـ"خطوة".. ما علاقة "القرض الحسن"؟
15:24 | 2026-02-25
25/02/2026 03:24:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني بحث مع وفد مزارعي القنّب الوطني في آليات تنظيم القطاع وتعزيز العمل التعاوني
Lebanon 24
هاني بحث مع وفد مزارعي القنّب الوطني في آليات تنظيم القطاع وتعزيز العمل التعاوني
15:01 | 2026-02-25
25/02/2026 03:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تعويض بـ"12 مليون ليرة شهرياً".. ماذا أعلن طليس؟
Lebanon 24
تعويض بـ"12 مليون ليرة شهرياً".. ماذا أعلن طليس؟
14:42 | 2026-02-25
25/02/2026 02:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
08:49 | 2026-02-25
25/02/2026 08:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
05:42 | 2026-02-25
25/02/2026 05:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
06:52 | 2026-02-25
25/02/2026 06:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
07:08 | 2026-02-25
25/02/2026 07:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
15:49 | 2026-02-25
آخر تقرير عن نعيم قاسم.. كلامٌ عن "وضع الحزب"
15:38 | 2026-02-25
بعد تعليق سابق.. موقف جديد من "حزب الله" حول أي هجوم على إيران
15:24 | 2026-02-25
مواطنون يجنون دولارات بـ"خطوة".. ما علاقة "القرض الحسن"؟
15:01 | 2026-02-25
هاني بحث مع وفد مزارعي القنّب الوطني في آليات تنظيم القطاع وتعزيز العمل التعاوني
14:42 | 2026-02-25
تعويض بـ"12 مليون ليرة شهرياً".. ماذا أعلن طليس؟
14:18 | 2026-02-25
داخل مخيم.. إشكال مسلح بعد "الإفطار" وهذه نتيجته
فيديو
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
25/02/2026 23:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
25/02/2026 23:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
01:37 | 2026-02-25
25/02/2026 23:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24