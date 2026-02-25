تعويض بـ12 مليون ليرة شهرياً.. ماذا أعلن طليس؟

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
تعويض بـ"12 مليون ليرة شهرياً".. ماذا أعلن طليس؟
Lebanon 24
25-02-2026
|
14:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس اتحادات ونقابات النقل العام في
لبنان
بسام طليس في بيان، أنه "بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام
، ووزير المالية ياسين جابر، وبالتشاور مع معالي وزير الأشغال العامة والنقل، وبحضور رئيس
الاتحاد العمالي العام
، تقرر إقرار تعويض مالي شهري قدره /12,000,000/ اثنا عشر مليون
ليرة لبنانية
، يُدفع لمالكي وسائقي السيارات العمومية الشرعية العاملة على البنزين، والمسجّلة أصولًا لدى
المديرية العامة
للنقل البري والبحري، والحائزة على التراخيص القانونية اللازمة (مزاولة مهنة ورخصة مركبة عمومية)، والتي سددت كامل الرسوم المتوجبة عليها، لا سيما رسوم الميكانيك والضمان".
وتابع: "أتوجه إلى جميع الزملاء السائقين العموميين الشرعيين بضرورة الالتزام التام بتعرفة النقل الرسمية الصادرة عن معالي وزير الأشغال العامة والنقل، والمحددة بمبلغ /200,000/ مئتي ألف ليرة لبنانية، تفاديًا لأي مخالفة أو تعريض أنفسهم للملاحقة القانونية".
وختم طليس مؤكداً أن "اتحادات ونقابات النقل العام تؤكد حرصها على انتظام عمل القطاع وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما يحفظ حقوق السائقين ويصون مصلحة المواطنين في آنٍ معاً".
