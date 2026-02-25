هاني بحث مع وفد مزارعي القنّب الوطني في آليات تنظيم القطاع وتعزيز العمل التعاوني

إستقبل في مكتبه وفداً من مزارعي القنّب من ، حيث جرى بحث واقع زراعة القنّب في وآليات مواكبة المرحلة التنظيمية المقبلة، في ضوء المراسيم التطبيقية التي تعمل الهيئة الناظمة لزراعة القنّب على إعدادها.





وتناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين المزارعين ووزارة الزراعة، بما يضمن تنظيم هذا القطاع وفق الأطر القانونية المعتمدة، ويسهم في تطويره ضمن منظومة إنتاجية متكاملة، وبخاصة للأغراض الطبية والصناعية.





كذلك، تمَّ البحث في إمكان مساهمة الوزارة في دعم المزارعين على مستوى الإرشاد الزراعي والمؤسسي، ولا سيما في ما يتعلق بتشجيعهم على تشكيل وشرح آليات العمل المعتمدة في هذا المجال.





وأكد الوزير هاني خلال اللقاء أهمية الانتساب إلى التعاونيات الزراعية، نظراً إلى الدور المحوري الذي تؤديه في تعزيز القدرة التنظيمية والإنتاجية للمزارعين، وتحسين شروط التسويق، ورفع مستوى القيمة المضافة للمنتجات الزراعية. كما شدّد على ضرورة تسجيل المزارعين في سجلّ المزارعين لدى ، لما لذلك من أهمية في تثبيت الهوية الزراعية لكل مزارع، وتمكين التعاونيات من الاضطلاع بدور أساسي في تنظيم القطاع وتطوير سلاسله الإنتاجية مستقبلاً.





وأشار الوزير إلى أن تنظيم زراعة القنّب للأغراض الطبية والصناعية يشكّل فرصة واعدة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في المناطق المعنية، ضمن إطار قانوني واضح يضمن حقوق المزارعين ويعزّز الشفافية والاستثمار المسؤول في هذا القطاع.





وفي ختام اللقاء، وجّه الوفد دعوة إلى الوزير هاني لزيارة منطقة الهرمل والاطلاع ميدانياً على واقع المزارعين واحتياجاتهم، تأكيداً على أهمية الشراكة المباشرة بين الوزارة والمزارعين في المرحلة المقبلة.



