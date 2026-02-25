مواطنون يجنون دولارات بـخطوة.. ما علاقة القرض الحسن؟

مواطنون مؤخراً إلى التواصل مع مؤسسة "القرض الحسن" لتسديد المدفوعات الخاصة بهم لقاء استلام المرهون لدى المؤسسة.



وتبين أن القيمين هناك يعتمدون نظاماً يقومُ على إعطاء المتعامل معهم مدة 10 أيام للحصول على الذهب مُجدداً.



الخطوة هذه منحت المواطنين "سيولة ذهبية"، إذ تمكنوا من الاستحصال على الذهب في ظل ارتفاع سعره بعدما أودعوه لدى "القرض الحسن" على سعر مُنخفض.



وعملياً، فإنّ خطوة تسديد المدفوعات والحصول على الذهب، يمنح المواطن القدرة على التصرف بتلك الموجودات وبالتالي تعويض الدولارات التي دفعها، وهي خطوة بدأ كثيرون يعتمدونها مؤخراً لاسيما بعد فرض عقوبات جديدة على المؤسسة.