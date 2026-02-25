مواطنون يجنون دولارات بـخطوة.. ما علاقة القرض الحسن؟

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
مواطنون يجنون دولارات بـ"خطوة".. ما علاقة "القرض الحسن"؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
25-02-2026
|
15:24
بادر
مواطنون مؤخراً إلى التواصل مع مؤسسة "القرض الحسن" لتسديد المدفوعات الخاصة بهم لقاء استلام
الذهب
المرهون لدى المؤسسة.
وتبين أن القيمين هناك يعتمدون نظاماً يقومُ على إعطاء المتعامل معهم مدة 10 أيام للحصول على الذهب مُجدداً.
الخطوة هذه منحت المواطنين "سيولة ذهبية"، إذ تمكنوا من الاستحصال على الذهب في ظل ارتفاع سعره بعدما أودعوه لدى "القرض الحسن" على سعر مُنخفض.
وعملياً، فإنّ خطوة تسديد المدفوعات والحصول على الذهب، يمنح المواطن القدرة على التصرف بتلك الموجودات وبالتالي تعويض الدولارات التي دفعها، وهي خطوة بدأ كثيرون يعتمدونها مؤخراً لاسيما بعد فرض عقوبات جديدة على المؤسسة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الذهب
الحص
بادر
اسيم
تابع
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
