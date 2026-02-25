تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعد تعليق سابق.. موقف جديد من "حزب الله" حول أي هجوم على إيران

Lebanon 24
25-02-2026 | 15:38
بعد تعليق سابق.. موقف جديد من حزب الله حول أي هجوم على إيران
نقل موقع "العربي الجديد" عن مصادر في "حزب الله" قولها، اليوم الأربعاء، إنَّ الموقف الرسمي للحزب حيال أي هجوم أميركي محتمل على إيران عبّر عنه الأمين العام نعيم قاسم في وقت سابق، مشيرة إلى أنه لم يستجد جديد في الأمر.
 
  
وأوضحت المصادر أن قاسم لم يجزم أنه سيتدخل عسكرياً في حال شُنّ هجوم على إيران وترك الاحتمالات مفتوحة، وأضافت: "هناك من يستغل الأوضاع للضغط على حزب الله وتقليب بيئته عليه من خلال روايات مسبقة ومختلقة مرفقة بتحذيرات". 


وشددت المصادر، التي فضلت عدم نشر اسمها، على أن "حزب الله حريص على المصلحة الوطنية"، مشيرة إلى أنه أيضاً يعتبر أن أي عدوان أميركي على إيران هو عدوان على حزب الله، وأنه لن يستبق الأحداث، وأن موقفه سيتحدد بناء على التطورات. 


وفي وقت سابق، قال مسؤول في حزب الله لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء، إن الحزب لا يعتزم التدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران، مع تحذيره من "خط أحمر" هو استهداف المرشد الإيراني علي خامنئي. (العربي الجديد)

مواضيع ذات صلة
مسؤول في "حزب الله": هذا موقفنا من أيّ هجوم أميركيّ على إيران
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 00:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هل قدّم "حزب الله" ضمانات بعدم اتخاذ أي إجراء في حال تعرّضت إيران لهجوم؟
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 00:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين مجلس الدفاع الإيراني: رد إيران على أي هجوم سيكون "فوريا وشاملا وغير مسبوق"
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 00:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم يحسم الجدل: "حزب الله" لن يكون على الحياد في أي عدوان على إيران
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 00:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمين العام

علي خامنئي

نعيم قاسم

الإيراني

خامنئي

إيران

