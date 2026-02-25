بعد تعليق سابق.. موقف جديد من "حزب الله" حول أي هجوم على إيران

نقل موقع "العربي الجديد" عن مصادر في " " قولها، اليوم الأربعاء، إنَّ الموقف الرسمي للحزب حيال أي هجوم أميركي محتمل على عبّر عنه في وقت سابق، مشيرة إلى أنه لم يستجد جديد في الأمر.



وأوضحت المصادر أن لم يجزم أنه سيتدخل عسكرياً في حال شُنّ هجوم على إيران وترك الاحتمالات مفتوحة، وأضافت: "هناك من يستغل الأوضاع للضغط على حزب الله وتقليب بيئته عليه من خلال روايات مسبقة ومختلقة مرفقة بتحذيرات".





وشددت المصادر، التي فضلت عدم نشر اسمها، على أن "حزب الله حريص على المصلحة الوطنية"، مشيرة إلى أنه أيضاً يعتبر أن أي عدوان أميركي على إيران هو عدوان على حزب الله، وأنه لن يستبق الأحداث، وأن موقفه سيتحدد بناء على التطورات.





وفي وقت سابق، قال مسؤول في حزب الله لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء، إن الحزب لا يعتزم التدخل عسكريا إذا وجّهت ضربات "محدودة" إلى إيران، مع تحذيره من "خط أحمر" هو استهداف المرشد . (العربي الجديد)





