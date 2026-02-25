تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

ازدياد الطلب على هذه المشروبات في رمضان

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
25-02-2026 | 16:10
ازدياد الطلب على هذه المشروبات في رمضان
خلال شهر رمضان، يظلّ الجلاب والتوت من المشروبات التقليدية المفضلة، إلا أنّ بعض الباعة يشيرون هذا العام إلى زيادة واضحة في الطلب على الخرّوب (أو الخرنوب) والعرق سوس، وربما بنسبة مساوية أو أكبر.
ويُحضّر الخروب من قرون تُسلق على نار هادئة مع إضافة السكر ثم تُصفّى، ويُباع في الشوارع عبر عربات أو محلات، في أكواب مباشرة أو زجاجات وعلب بصنبور، وأحيانًا في أكياس، ويُعدّ مشروبًا شعبيًا لطعمه الحلو ومنعشه. 

أما عرق السوس فتغلى جذوره لفترة طويلة ويُقدّم باردًا، وله بائعون مختصّون، ونكهته قوية قد لا تناسب الجميع، لكنه يملك جمهورًا مخلصًا يفضّله لنكهته المميزة وفوائده. 

هذا التنوّع في الطلب يعكس تغيّر أذواق المستهلكين ويتيح للبائعين فرصًا لتوسيع خياراتهم خلال شهر رمضان.
المصدر: خاص
