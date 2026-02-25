في لبنان.. مشروع قانون يخصّ "المراهقين" ونائب يعلنه

أعلن أنه تقدم بمشروع قانون لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل المراهنين لمن هم دون الـ16 سنة.

وفي منشور له عبر منصة "آكس"، قال كرامي: "واضح أنّ القلق على أبنائنا في هاجساً مشتركاً لدى أكثر من جهة خصوصاً لجهة استخدام مع عدم وجود ضوابط تنظّم هذا الاستخدام. كنّا قد تقدّمنا منذ حوالي الاسبوعين باقتراح قانون لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل المراهقين لمن هم دون سن السادسة عشر، انطلاقاً من مسؤوليتنا في حماية الجيل الجديد. هدفنا واحد وهو أن نصل إلى تشريع فعّال يحمي أبناءنا ويحصّن مجتمعنا، والمسؤولية تقتضي أن نتعاون لإقرار تشريع يحمي الجيل الجديد اسوة بباقي الدول التي بدأت بتطبيق هذه التشريعات".