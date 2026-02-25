تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
عين "حزب الله" على "سفارة".. تحذير من تقرير
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
25-02-2026
|
16:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية (FDD) تقريراً جديداً، اليوم الأربعاء، قالت فيه إنَّ "
حزب الله
يضع السفارة الأميركية في
بيروت
نُصب عينيه".
التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
يقولُ إنه "لا يُمكن التهاون في سلامة الأصول والأفراد الحكوميين
الأميركيين
في
لبنان
"، وأضاف: "تأكيداً على هذا القلق، أمرت
وزارة الخارجية
بمغادرة جميع الموظفين الحكوميين غير المعنيين بحالات الطوارئ من السفارة الأميركية في بيروت، برفقة أفراد أسرهم، في 23 شباط".
ووصف مسؤولون مجهولون في وزارة الخارجية الأميركية القرار بأنه "خطوة مؤقتة"، فيما أشارت نصيحة السفر الرسمية للوزارة بإيجاز إلى أن الانسحاب جاء "بسبب الوضع الأمني في بيروت"، من دون الخوض في التفاصيل، وفق ما قال التقرير.
ويضيف التقرير قائلاً: "وصفت معظم
وسائل الإعلام
التي غطت هذا التطور بأنه إجراء احترازي مرتبط بتصاعد التوترات الأميركية - الإيرانية. إلا أن معلومات قالت إن واشنطن أمرت بسحب القوات كإجراء احترازي ضد أي عمل محتمل قد يقومُ به حزب الله المدعوم من
إيران
ضد السفارة أو موظفيها".
ونقل التقرير إن "واشنطن تُولي اهتماماً بالغاً لأمن السفارة الأميركية بعد أن بثّت إحدى القنوات الإيرانية الرسمية مقطع فيديو بدا وكأنه يُهدد قاعدة حامات الجوية التابعة لسلاح الجو اللبناني في شمال لبنان، حيث يوجد أفراد أميركيون بشكل متكرر لتدريب وتجهيز نظرائهم اللبنانيين".
ويقول التقرير إن "ذكرى الهجمات التي شنتها نسخة سابقة من حزب الله على الأفراد والأصول الأميركية في لبنان في ثمانينيات القرن الماضي - بما في ذلك تفجير السفارة في نيسان 1983، والتفجير اللاحق لملحق السفارة في الموقع الحالي للبعثة في أيلول 1983، وسلسلة من عمليات اختطاف الدبلوماسيين الأميركيين، تضفي صدقية على المعلومات".
ويتابع التقرير: "مما يزيد الأمر خطورة، أن
الأمين العام
لحزب الله، نعيم قاسم، في خطابه بتاريخ 26 كانون الثاني ، والذي أعرب فيه عن تضامنه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكد أن حزبه مُلزم دينياً وفكرياً بعدم التزام الحياد في حال شنّ
الولايات المتحدة
هجوماً على نظام طهران أو مصالحه. وفي الواقع، لم يُحدد قاسم بدقة كيف يعتزم حزب الله التصرف، لكنه شدد على أنه يواجه تهديداً مباشراً يحتفظ له بكامل الحق في "اتخاذ كل التدابير والاستعدادات اللازمة" وفعل كل ما يراه مناسباً لمواجهة هذا التحدي".
وأضاف: "ستوفر السفارة وموظفوها لحزب الله هدفاً متاحاً بسهولة وسهلاً نسبياً، وهو واقع أدركته وزارة الخارجية منذ فترة طويلة والتي تعتبر التهديد الذي يواجه موظفي الحكومة الأميركية في بيروت خطيراً بما يكفي ليتطلب منهم العيش والعمل في ظل إجراءات أمنية مشددة".
وأكمل: "منذ وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024 الذي أوقف الأعمال العدائية مع
إسرائيل
، فشل لبنان في اغتنام الفرصة غير المسبوقة لكبح جماح حزب الله ونزع سلاحه في نهاية المطاف. كذلك، سمح تقاعس بيروت للحزب بإعادة تنظيم صفوفه حتى باتت الدولة المضيفة، وبصدقية، جبهة ثانية محتملة في حرب ليست حربها. ورغم هذه الإخفاقات، لا تزال الولايات المتحدة تعتبر الأجهزة الأمنية
اللبنانية
، بما فيها الجيش اللبناني، جهات حوار جديرة بالاهتمام".
وختم: "حان الوقت الآن لإثبات جدارتهم كشركاء للولايات المتحدة من خلال الاضطلاع بدورهم الدستوري كمدافعين وحيدين عن لبنان. أيضاً، يقع على عاتق البلد العربي، بوصفه الدولة المضيفة، التزامٌ مقدس بحماية السفارة الأميركية وموظفيها، فضلاً عن التصدي لتنامي نفوذ حزب الله وكبح جماح مغامراته".
Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تقرير "The National": الحرب تتقدّم.. إيران قد تُحرّك "حزب الله" وتحذير من "توتر"
Lebanon 24
تقرير "The National": الحرب تتقدّم.. إيران قد تُحرّك "حزب الله" وتحذير من "توتر"
26/02/2026 00:54:11
26/02/2026 00:54:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير لمستخدمي "كروم" و"سفاري": حروف مزيفة في الرابط تسرق بياناتكم
Lebanon 24
تحذير لمستخدمي "كروم" و"سفاري": حروف مزيفة في الرابط تسرق بياناتكم
26/02/2026 00:54:11
26/02/2026 00:54:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي: كيف يسعى كل من"حزب الله"وإيران للحفاظ على الممر مع فنزويلا؟
Lebanon 24
تقرير أميركي: كيف يسعى كل من"حزب الله"وإيران للحفاظ على الممر مع فنزويلا؟
26/02/2026 00:54:11
26/02/2026 00:54:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يحذّر من الحرب الأهلية وموفدون أبلغوه تنبيهات من التدخّل لصالح إيران
Lebanon 24
"حزب الله" يحذّر من الحرب الأهلية وموفدون أبلغوه تنبيهات من التدخّل لصالح إيران
26/02/2026 00:54:11
26/02/2026 00:54:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
وسائل الإعلام
الأمين العام
الأميركيين
اللبنانية
الجمهوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:56 | 2026-02-25
25/02/2026 04:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. مشروع قانون يخصّ "المراهقين" ونائب يعلنه
Lebanon 24
في لبنان.. مشروع قانون يخصّ "المراهقين" ونائب يعلنه
16:11 | 2026-02-25
25/02/2026 04:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ازدياد الطلب على هذه المشروبات في رمضان
Lebanon 24
ازدياد الطلب على هذه المشروبات في رمضان
16:10 | 2026-02-25
25/02/2026 04:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعليق سابق.. موقف جديد من "حزب الله" حول أي هجوم على إيران
Lebanon 24
بعد تعليق سابق.. موقف جديد من "حزب الله" حول أي هجوم على إيران
15:38 | 2026-02-25
25/02/2026 03:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مواطنون يجنون دولارات بـ"خطوة".. ما علاقة "القرض الحسن"؟
Lebanon 24
مواطنون يجنون دولارات بـ"خطوة".. ما علاقة "القرض الحسن"؟
15:24 | 2026-02-25
25/02/2026 03:24:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
08:49 | 2026-02-25
25/02/2026 08:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
05:42 | 2026-02-25
25/02/2026 05:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
06:52 | 2026-02-25
25/02/2026 06:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
07:08 | 2026-02-25
25/02/2026 07:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
16:56 | 2026-02-25
مقدمات النشرات المسائيّة
16:11 | 2026-02-25
في لبنان.. مشروع قانون يخصّ "المراهقين" ونائب يعلنه
16:10 | 2026-02-25
ازدياد الطلب على هذه المشروبات في رمضان
15:38 | 2026-02-25
بعد تعليق سابق.. موقف جديد من "حزب الله" حول أي هجوم على إيران
15:24 | 2026-02-25
مواطنون يجنون دولارات بـ"خطوة".. ما علاقة "القرض الحسن"؟
15:01 | 2026-02-25
هاني بحث مع وفد مزارعي القنّب الوطني في آليات تنظيم القطاع وتعزيز العمل التعاوني
فيديو
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
26/02/2026 00:54:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
26/02/2026 00:54:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
01:37 | 2026-02-25
26/02/2026 00:54:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24