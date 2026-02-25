تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
إنتقادات حادّة
Lebanon 24
25-02-2026
|
18:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتعرَّض وزراء في الحكومة إلى انتقادات حادة في جلسات خاصة، من دون تقديم معطيات تبرِّر ذلك، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعيد هيكلة وحداته بعد انتقادات لممارسات في غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعيد هيكلة وحداته بعد انتقادات لممارسات في غزة
26/02/2026 02:45:34
26/02/2026 02:45:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سوق العملات المشفرة تحت ضغوط البيع: تراجعات حادة وتوقعات متباينة لعام 2026
Lebanon 24
سوق العملات المشفرة تحت ضغوط البيع: تراجعات حادة وتوقعات متباينة لعام 2026
26/02/2026 02:45:34
26/02/2026 02:45:34
Lebanon 24
Lebanon 24
النحاس يعاود الصعود بعد موجة بيع حادة
Lebanon 24
النحاس يعاود الصعود بعد موجة بيع حادة
26/02/2026 02:45:34
26/02/2026 02:45:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات جوية حادة تمتد من شمال أفريقيا إلى الشرق الأوسط
Lebanon 24
تحذيرات جوية حادة تمتد من شمال أفريقيا إلى الشرق الأوسط
26/02/2026 02:45:34
26/02/2026 02:45:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:56 | 2026-02-25
25/02/2026 04:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عين "حزب الله" على "سفارة".. تحذير من تقرير
Lebanon 24
عين "حزب الله" على "سفارة".. تحذير من تقرير
16:17 | 2026-02-25
25/02/2026 04:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. مشروع قانون يخصّ "المراهقين" ونائب يعلنه
Lebanon 24
في لبنان.. مشروع قانون يخصّ "المراهقين" ونائب يعلنه
16:11 | 2026-02-25
25/02/2026 04:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ازدياد الطلب على هذه المشروبات في رمضان
Lebanon 24
ازدياد الطلب على هذه المشروبات في رمضان
16:10 | 2026-02-25
25/02/2026 04:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعليق سابق.. موقف جديد من "حزب الله" حول أي هجوم على إيران
Lebanon 24
بعد تعليق سابق.. موقف جديد من "حزب الله" حول أي هجوم على إيران
15:38 | 2026-02-25
25/02/2026 03:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
08:49 | 2026-02-25
25/02/2026 08:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
05:42 | 2026-02-25
25/02/2026 05:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
06:52 | 2026-02-25
25/02/2026 06:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
07:08 | 2026-02-25
25/02/2026 07:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:56 | 2026-02-25
مقدمات النشرات المسائيّة
16:17 | 2026-02-25
عين "حزب الله" على "سفارة".. تحذير من تقرير
16:11 | 2026-02-25
في لبنان.. مشروع قانون يخصّ "المراهقين" ونائب يعلنه
16:10 | 2026-02-25
ازدياد الطلب على هذه المشروبات في رمضان
15:38 | 2026-02-25
بعد تعليق سابق.. موقف جديد من "حزب الله" حول أي هجوم على إيران
15:24 | 2026-02-25
مواطنون يجنون دولارات بـ"خطوة".. ما علاقة "القرض الحسن"؟
فيديو
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
26/02/2026 02:45:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
26/02/2026 02:45:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
01:37 | 2026-02-25
26/02/2026 02:45:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24