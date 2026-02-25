تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
1
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
المجلس الدستوري يبطل "قانون استقلالية القضاء": إنجاز تاريخي
Lebanon 24
25-02-2026
|
22:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" نداء الوطن": شكّل قرار إبطال المجلس الدستوري قانون «استقلالية السلطة القضائية» محطة مفصلية، تفتح الباب مجددًا أمام نقاش واسع حول الآليات وحدود التوازن بين السلطات الدستورية. وتبيّن للمجلس الدستوري أن القانون لم يُعرض بصيغته المعدلة واللاحقة لملاحظات رئيس الجمهورية على «مجلس
القضاء
الأعلى» لإبداء رأيه، وهو إجراء وجوبي في كل مرحلة تعديلية، خاصة وأن القانون يمس عصب السلطة القضائية، ويتعلّق بتنظيم القضاء العدلي، وهو القانون الأساسي الذي يرعى شؤون القضاة والمحاكم والقضاء بشكل عام. وأكد «الدستوري» أن استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو صيغة جوهرية تكرّس الضمانات القضائية المنصوص عليها في المادة 20 من
الدستور
. وبناءً عليه، قرر المجلس بالأكثرية: إبطال القانون برمته، مع رد الأسباب المتعلقة بمخالفة المواد 34 و36 و57 من الدستور.
وكتبت" الاخبار": أبطل المجلس الدستوري بأكثريّة أعضائه، قانون تنظيم القضاء العدلي 36/2026. بذلك، يكون المجلس قد أنصف القضاة، إذ إن القانون الذي مرّره مجلس النواب في كانون الأول الماضي نسف مبادئ الاستقلالية القضائية التي حمل القانون اسمها. فالقانون مسّ بمبدأ فصل السلطات، عبر إعطاء وزير العدل صلاحية التدخل في تسيير الدعوى العامة والملاحقات الجزائية، والطلب من النائب العام التمييزي إجراء التعقبات بشأن الجرائم التي تصل إلى علمه، عدا أنه لم يلغِ المحاكم الاستثنائية. وإذا كان الحقوقيون يُطالبون بإقرار قانون يُحرّر السلطة القضائية من السلطة السياسية ويعتمد معايير الكفاءة والنزاهات في آليات التشكيلات القضائية، فإن قانون تنظيم القضاء العدلي الذي أُقرَّ، كرّس التدخّل السياسي عبر صلاحية وزير العدل اقتراح التشكيلات، بدلاً من اعتماد التشكيلات التي تصدر عن مجلس القضاء الأعلى. كما أبقى على الصلاحيات التي تخوّله توقيف قاضٍ عن العمل، وتعيين هيئة التفتيش القضائي من قبل
مجلس الوزراء
، كما رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي...
لذا، يعتبر إبطال القانون أشبه بـ«إنجاز تاريخي»، على حد وصف نادي القضاة. ويوضح رئيس المجلس الدستوري، القاضي طنوس مشلب، لـ«الأخبار، أن المجلس أبطل القانون بالشكل، ولم يتطرّق إلى المضمون، على اعتبار أن الشكل أيضاً فيه ضرب للمادة 20 من الدستور (استقلالية القضاء)، عبر عدم الأخذ برأي مجلس القضاء الأعلى بالقانون، بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية جوزيف
عون.
رئيسة «نادي القضاة» والنائب العام الاستئنافي في النبطية، القاضية نجاة أبو شقرا، رأت في «هذا القرار أحد الأعمدة التاريخية في حفظ مبادئ القانون واستقلالية القضاء».
وكتب طوني كرم في" نداء الوطن": شكّل قرار إبطال المجلس الدستوري لقانون "استقلالية السلطة القضائية" محطة مفصلية بما يرتبه من مفاعيل قانونية، لا يقتصر على إلغاء نص تشريعي فحسب، بل يفتح الباب مجدداً أمام نقاش واسع حول الآليات وحدود التوازن بين السلطات الدستورية.
وفق مصادر قضائية رفيعة لـ "نداء الوطن"، فإن قرار الدستوري يعيد مساعي تعزيز مرفق العدالة إلى "نقطة الصفر"، بعد أن أفضى إبطال القانون إلى إعادة تكريس صلاحيات وزير العدل مجددًا على حساب مجلس القضاء الأعلى. وتبرز المحطة الأولى في الاستحقاقات القضائية الداهمة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، وتحديدًا في آلية اقتراح وزير العدل تعيين نائب عام تمييزي ورئيس لهيئة التفتيش القضائي، وذلك بعدما كان القانون المُبطل قد نقل صلاحية اقتراح أسماء القضاة الطليعيين إلى مجلس القضاء الأعلى تمهيدًا لتعيينهم بقرار من مجلس الوزراء، وهو ما كان يُنظر إليه كخطوة محورية في مسار تحرير القضاء من الوصاية السياسية. يأتي هذا القرار بعد مخاضٍ عسير شهده قانون تنظيم القضاء العدلي، المعروف بـ "استقلال القضاء"، والذي استمر لأكثر من عشر
سنوات من
المد والجزر بين الحكومة والمجلس النيابي واللجان المعنية. وقد تكلل هذا المسار قبل أشهر، بردّ القانون من قبل رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
، لما تضمنه من شوائب في الشكل والمضمون.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المجلس الدستوري أبطل بالأكثرية قانون تنظيم القضاء العدلي برمته
Lebanon 24
المجلس الدستوري أبطل بالأكثرية قانون تنظيم القضاء العدلي برمته
26/02/2026 09:34:37
26/02/2026 09:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قضاة لبنان: قرار المجلس الدستوري المرتقب "محطة مفصلية" لاستقلالية القضاء
Lebanon 24
قضاة لبنان: قرار المجلس الدستوري المرتقب "محطة مفصلية" لاستقلالية القضاء
26/02/2026 09:34:37
26/02/2026 09:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
نصّار :قانون إستقلالية القضاء يُرسّخ العمل القضائي
Lebanon 24
نصّار :قانون إستقلالية القضاء يُرسّخ العمل القضائي
26/02/2026 09:34:37
26/02/2026 09:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفاندوفسكي يطارد إنجاز ميسي التاريخي في دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
ليفاندوفسكي يطارد إنجاز ميسي التاريخي في دوري أبطال أوروبا
26/02/2026 09:34:37
26/02/2026 09:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
العماد جوزاف عون
مجلس الوزراء
الاستقلال
الاستئناف
الجمهوري
سنوات من
جمهورية
الدستور
تابع
قد يعجبك أيضاً
المهلة الأخيرة للحكومة.. ملف "السائقين السوريين" سيُفتح على مصراعيه
Lebanon 24
المهلة الأخيرة للحكومة.. ملف "السائقين السوريين" سيُفتح على مصراعيه
02:30 | 2026-02-26
26/02/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخولي: تأجيل تحرك اليوم تعزيز لوحدة الموقف النقابي
Lebanon 24
الخولي: تأجيل تحرك اليوم تعزيز لوحدة الموقف النقابي
02:11 | 2026-02-26
26/02/2026 02:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر في مارون الراس
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر في مارون الراس
02:10 | 2026-02-26
26/02/2026 02:10:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع روابط القطاع العام: نرفض أي سياسة انتقائية في توزيع المال العام
Lebanon 24
تجمع روابط القطاع العام: نرفض أي سياسة انتقائية في توزيع المال العام
02:08 | 2026-02-26
26/02/2026 02:08:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجواء "الكانونية" عادت.. منخفض جوي آت من البحر الأسود يؤثر على لبنان واستعدوا لموجة صقيع
Lebanon 24
الأجواء "الكانونية" عادت.. منخفض جوي آت من البحر الأسود يؤثر على لبنان واستعدوا لموجة صقيع
02:06 | 2026-02-26
26/02/2026 02:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
08:49 | 2026-02-25
25/02/2026 08:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
05:42 | 2026-02-25
25/02/2026 05:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
06:52 | 2026-02-25
25/02/2026 06:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
07:08 | 2026-02-25
25/02/2026 07:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2026-02-26
المهلة الأخيرة للحكومة.. ملف "السائقين السوريين" سيُفتح على مصراعيه
02:11 | 2026-02-26
الخولي: تأجيل تحرك اليوم تعزيز لوحدة الموقف النقابي
02:10 | 2026-02-26
الجيش: تفجير ذخائر في مارون الراس
02:08 | 2026-02-26
تجمع روابط القطاع العام: نرفض أي سياسة انتقائية في توزيع المال العام
02:06 | 2026-02-26
الأجواء "الكانونية" عادت.. منخفض جوي آت من البحر الأسود يؤثر على لبنان واستعدوا لموجة صقيع
02:01 | 2026-02-26
بيان تحذيري من الهيئة الناظمة لزراعة القنب
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
26/02/2026 09:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
26/02/2026 09:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
26/02/2026 09:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24