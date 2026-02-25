تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لا توقعات بخرق جدي في مفاوضات جنيف

Lebanon 24
25-02-2026 | 23:04
A-
A+
لا توقعات بخرق جدي في مفاوضات جنيف
لا توقعات بخرق جدي في مفاوضات جنيف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب عمر البردان في" اللواء"؛ فيما بلغ الحشد العسكري الأميركي في المنطقة ذروته في مواجهة إيران، لا تشير المعطيات إلى إمكانية إحداث خرق جدي في جولة المفاوضات الأميركية الإيرانية المقررة في جنيف، اليوم .
ويبدو بوضوح أن ساعة الحسم قد اقتربت، مع ارتفاع منسوب العمل العسكري الأميركي ضد إيران التي أبدت بدورها استعدادها للمواجهة .
وإزاء هذا الواقع التصعيدي، يحاول لبنان تحصين نفسه من تداعيات أي حرب محتملة بين واشنطن وطهران، من خلال استنفار دبلوماسيته لحمايته من التداعيات ، واستكمال دعم مؤسساته الدستورية، وتمكين جيشه من استكمال تنفيذ خطته حول حصرية السلاح، وبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، والتزام تطبيق القرار 1701 . ويترقب المسؤولون اللبنانيون ما سيسفر عنه مؤتمر دعم الجيش اللبناني المقرر عقده في الخامس من الشهر المقبل في باريس، بمشاركة ما يقارب 55 دولة عربية وأجنبية، حيث تأمل الحكومة اللبنانية أن يحصل الجيش على المساعدات المطلوبة التي تمكنه من أداء مهامه، وتحديداً في مناطق الجنوب، امتداداً إلى جميع المناطق، في إطار تثبيت ركائز دولة القانون والمؤسسات في لبنان . وفيما وصفت ب"الإيجابية"، أجواء  الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس، والتي عقدت في القاهرة، بمشاركة ممثلين عن اللجنة الخماسية فإن هذه الاجتماعات وما تخللها من استعداد عربي ودولي لمساعدة لبنان، أكدت أن "مؤتمر باريس سيعقد في موعده، في إطار التأكيد العربي والدولي على دعم الجيش اللبناني، ليقوم بدوره على أكمل وجه، في ظل الحرص على دعم المؤسسات الشرعية اللبنانية، وتوفير الاحتياجات المطلوبة للمؤسسة العسكرية، واستعداد الدول المشاركة للإيفاء بتعهداتها" . وهذا يعكس رغبة عربية ودولية في دعم لبنان وجيشه، حتى يتمكن من تنفيذ المهام الموكلة إليه، سيما وأن هناك إرادة عربية ودولية بتوفير كل الظروف التي تساعد على نجاح مؤتمر باريس وحصول الجيش اللبناني على ما يحتاجه من مساعدات .
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: المواقف الأوكرانية والروسية لا تزال متباينة بعد مفاوضات جنيف
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 09:35:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة إرنا الإيرانية: مفاوضات جنيف ستركز على إدارة التوتر مع واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 09:35:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رصد لتداعيات مفاوضات جنيف واحتمال نشوب مواجهة حربية ولبنان يطالب بالانسحاب الاسرائيلي من النقاط المحتلة
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 09:35:05 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي يُغادر إيران للمشاركة في مفاوضات جنيف مع أميركا
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 09:35:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

اللبناني على

الإيرانية

اللبنانية

دبلوماسي

الإيراني

الدستور

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-02-26
Lebanon24
02:11 | 2026-02-26
Lebanon24
02:10 | 2026-02-26
Lebanon24
02:08 | 2026-02-26
Lebanon24
02:06 | 2026-02-26
Lebanon24
02:01 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24