تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"مطار بيروت في مرمى ضربة إيران"...هل تنجو الدولة؟

Lebanon 24
25-02-2026 | 23:07
A-
A+
مطار بيروت في مرمى ضربة إيران...هل تنجو الدولة؟
مطار بيروت في مرمى ضربة إيران...هل تنجو الدولة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب غسان حجار في " النهار": "مطار بيروت في مرمى ضربة إيران".بهذه العبارة عنونت جريدة "الجريدة" الكويتية عنوان خبرها اللبناني بعدما تناقلت وكالات أنباء عالمية خبراً نقلاً عن مسؤولين لبنانيين يفيد بخطر تعرض البنى التحتية للدولة اللبنانية للاستهداف الإسرائيلي، في حال انخراط "حزب الله"، أو بصريح العبارة "ارتكابه" معصية إسناد الجمهورية الإسلامية في إيران إذا ما تعرضت لحرب أميركية.
إن النقاش يدور حول تهافت اللبنانيين على الخبر وتناقله والترويج له، كأنهم بذلك يؤكدون مضموناً غير مؤكد، إذ إن الحرب على إيران لم تقع بعد، ولا مشاركة الحزب فيها ثابتة، ولا إسرائيل هددت البنى التحتية علناً.
والحال أن انتشار الخبر وتداوله على نحو واسع، يسيء إلى البلد ككل، وقد تهافت لبنانيون على التساؤل عن إمكان إقفال المطار، أو تخريبه بما يحول دون قدوم أبنائهم أو سفرهم مجدداً. وسارع كثيرون في الخارج إلى تعديل مواعيد رحلاتهم، إرجاءً أو إلغاءً، فيما بدأ بعض الناس يتحسبون لانقطاع أدوية أو مواد غذائية.
خبر يمكن أن يغيّر في أحوال بلد، ويؤثر في اقتصاده، خصوصاً أنه اقتصاد هش وضعيف، ولا استثمارات فيه. خبر لا يمكن التعتيم عليه، ولكن أيضاً يجب عدم تضخيمه، وجعله "ترند" على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه مسؤولية اللبنانيين أنفسهم، الذين، بقصد أو من غير قصد، يدفعون إلى تراجع الثقة ببلدهم، وإلى جمود أكبر في اقتصادهم، وتوتر أعمق في حياتهم.  
وكتب إبراهيم حيدر في" النهار": الملف الإيراني بات يطبق على الوضع العام، ما دام الرئيس الأميركي مصراً على تغيير النظام في إيران، أو إضعافه. لبنان سيكون الأكثر تأثراً بتداعيات الحدث الإيراني، في حال الاتفاق أو الحرب. إسرائيل تستغل الجمود اللبناني الراهن، لفرض أمر واقع جنوباً وسط إصرار أميركي على لبنان للتفاوض المباشر والتوصل إلى اتفاقات أمنية وسياسية واقتصادية. لكنّ ما بات واضحاً أن حكومة لبنان مقيدة في ظل الانقسام الداخلي، فيما "حزب الله" رابط مصير البلد كله بالوضع الإيراني. "حزب الله" لا يستطيع أن يستمر في مغامراته وسط التهديد الإسرائيلي المستمر، ولا يمكنه جرّ لبنان إلى حروب كارثية. وفي ظل الضغوط الأميركية المتواصلة لسحب السلاح، لا يمكن أن تبقى الملفات مجمدة في انتظار نتائج المفاوضات، ولا يمكن التكهن بما إذا كان الحزب سيقدم على مغامرة إسناد انتحارية جديدة أو لا، فإن الكلفة التي سيدفعها لبنان ستكون مضاعفة، حتى إنها ستحدد مصير البلد في المرحلة المقبلة.  
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل حُسم موعد ضربة إيران؟ "معاريف" الإسرائيلية تُعلن
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 09:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول بالحرس الثوري: أي دولة مجاورة تُستخدم لضرب إيران ستُعتبر "معادية"
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 09:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف ستردّ إيران على أي "ضربة"؟ هذه سيناريوهات "الهجوم"
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 09:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 09:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-02-26
Lebanon24
02:11 | 2026-02-26
Lebanon24
02:10 | 2026-02-26
Lebanon24
02:08 | 2026-02-26
Lebanon24
02:06 | 2026-02-26
Lebanon24
02:01 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24