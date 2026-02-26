تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
بسبب سرعة الرياح.. تحطم مجمسات رمضانية في ساحة النور
Lebanon 24
26-02-2026
|
00:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
انقلبت وتحطمت عدة مجسمات رمضانية في
ساحة النور
في
طرابلس
ليلاً وذلك بسبب اشتداد سرعة الرياح من دون تسجيل إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
