قرار حاسم من "القوات"

أفادت مصادر سياسية مطّلعة بأن اتخذت قرارًا حاسمًا بالتركيز حصريًا على مرشحيها في الانتخابات النيابية المقبلة، من دون خوض أي معركة انتخابية دعمًا لحلفاء أو شخصيات سياسية من مختلف الطوائف.ووفق المصادر، يندرج هذا التوجّه ضمن استراتيجية واضحة وضعتها معراب، تقوم على أولوية تعزيز الحضور النيابي للقوات وزيادة عدد أعضاء كتلتها في .وتضيف المصادر أن القرار يعكس قناعة داخل القيادة بأن المرحلة المقبلة تتطلب شدّ العصب التنظيمي والسياسي، وتركيز الجهد والموارد على المعركة الخاصة بالقوات فقط.