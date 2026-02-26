سكاف والمعلوف معا "بدعم لافت"

افادت معلومات متداولة عن توجّه لتشكيل لائحة انتخابية في زحلة
تضمّ كلًا من السيدة ميريام سكاف والنائب السابق سيزار المعلوف بدعم أو تقاطع مع "تيار المستقبل
".
وبحسب المعطيات، فإن اللقاء الذي جمع الرئيس سعد الحريري
بسيزار معلوف كان لافتًا، لا سيما أنه عُقد بصورة منفردة، ما فتح باب التساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة في زحلة.
وتشير الأجواء إلى أن التحرّكات الانتخابية
في المدينة انطلقت على هذا الأساس، وسط ترقّب لما ستؤول إليه المشاورات والتحالفات في الفترة المقبلة.
وكان المعلوف قال من "بيت الوسط
" قبل ايام: لا بديل عن الشيخ سعد الحريري
إلا سعد رفيق الحريري
. لهذا السبب نحن اليوم في "بيت الوسط"، ونحن نحب ونقدر هذا البيت، بيت الاعتدال العابر للطوائف والأحزاب، على أمل
أن يخوض الشيخ سعد وتيار المستقبل الانتخابات النيابية، فليس فقط الطائفة السنية الكريمة تنتظر هذا الأمر بل كل لبناني شريف يتنظره".