لبنان
"ملتقى التأثير المدني": الدولة السيدة بمواطنة لا التباسات فيها قيد التشكل
Lebanon 24
26-02-2026
|
01:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب "ملتقى التأثير المدني" على حسابه على منصة "إكس": "ثمة ما يبقي
لبنان
في صميم العالم الحر، وقلب
العروبة
الحضارية. عواصم القرار ترعاه عن كثب. كثيف الجمال وطننا وموجع. ذاك الاغتراب لا يتعب. لم ييأس رغم كل الصفعات.
الدولة السيدة
، بمواطنة لا التباسات فيها، قيد التشكل. المخاض أليم، والتلاعب بجينات
الدستور
مكشوف. الصبر نصر، والثبات في النضال فضيلة".
وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضية
اللبنانية
، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بالقول: "
الكون
يعنيه إنقاذ نموذج لبنان الحضاري".
الدولة السيدة
اللبنانية
الدولة ال
العروبة
الدستور
الكون
تابع
