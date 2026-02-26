تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الأجواء "الكانونية" عادت.. منخفض جوي آت من البحر الأسود يؤثر على لبنان واستعدوا لموجة صقيع

Lebanon 24
26-02-2026 | 02:06
الأجواء الكانونية عادت.. منخفض جوي آت من البحر الأسود يؤثر على لبنان واستعدوا لموجة صقيع
أفادت مصلحة الأرصاد الجوية ان لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يتأثران بمنخفض جوّي سريع مصدره البحر الأسود مصحوباً بكتل هوائية شديدة البرودة مما يؤدي الى طقس ممطر بغزارة أحياناً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتساقط للثلوج على الجبال المتوسطة شمالاً بشكل خاص لكن دون تراكمات معيقة ويستمر تأثيره حتى ظهر يوم غد الجمعة حيث ينحسر تدريجياً مع بعض التقلبات المحلية يوم السبت شمال شرق البلاد يتبعها سيطرة للرياح  الشمالية الجافة والباردة  لتحل موجة من الصقيع فتستمر حتى الاسبوع المقبل بحيث تلامس درجات الحرارة الصفر في الداخل و على الجبال المتوسطة.

الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:  
غائم اجمالاً مع انخفاض تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً (شمال البلاد مركز تأثير المنخفض) مع حدوث عواصف رعدية واحتمال تساقط حبات البرد فيما ستشهد الكثير من المناطق انفراجات واسعة خلال النهارعلى ان تتجدد الامطار مساءً ، تنشط الرياح فيرتفع موج البحر لحدود ال ٢.٥ أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر ما فوق خلال النهار وتتدنى تدريجياً لتلامس ال ١٠٠٠ متر خلال الليل خاصة شمال البلاد لكن دون تراكمات فعالة.

الجمعة:  
غائم الى غائم جزئياً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطارمتفرقة مع برق ورعد خاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية. تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع ال ٩٠٠ متر خاصة على المرتفعات الشمالية ، يتحسن الطقس إعتبارًا من الظهر حيث تسيطر رياح شمالية باردة تؤدي الى تشكّل الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ١٠٠٠ متر خلال الليل لذلك نحذر من خطر الانزلاقات.

السبت:  
غائم جزئياً مع درجات حرارة متدنية و باردة الى جليدية في الداخل وتكون للجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ١٠٠٠ متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل. يتوقع تساقط ثلوج في المناطق الداخلية اعتباراً من الظهر شمال شرق البلاد بشكل خاص على ارتفاع ال١٢٠٠متر وما فوق.

الأحد:  
قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء الأجواء شديدة البرودة بحيث تكون درجات الحرارة القصوى دون معدلاتها بحدود الـ٤ درجات على الاقل ويتكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل.
