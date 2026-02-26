الجيش: تفجير ذخائر في مارون الراس

صدر عن البيان الآتي:



"بتاريخ 26 /2 /2026، ما بين الساعة 9:00 والساعة 11:00، ستقوم وحدة من الموقتة في - اليونيفيل، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة مارون الراس – ".

