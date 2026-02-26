تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
7
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
الجيش: تفجير ذخائر في مارون الراس
Lebanon 24
26-02-2026
|
02:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
قيادة الجيش - مديرية التوجيه
البيان الآتي:
"بتاريخ 26 /2 /2026، ما بين الساعة 9:00 والساعة 11:00، ستقوم وحدة من
قوة الأمم المتحدة
الموقتة في
لبنان
- اليونيفيل، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة مارون الراس –
بنت جبيل
".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": مدفعية الجيش الاسرائيلي أطلقت 4 قذائف باتجاه أطراف بلدة مارون الراس
Lebanon 24
"لبنان 24": مدفعية الجيش الاسرائيلي أطلقت 4 قذائف باتجاه أطراف بلدة مارون الراس
26/02/2026 11:55:01
26/02/2026 11:55:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر في بليدا
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر في بليدا
26/02/2026 11:55:01
26/02/2026 11:55:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة
26/02/2026 11:55:01
26/02/2026 11:55:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عيتا الشعب
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عيتا الشعب
26/02/2026 11:55:01
26/02/2026 11:55:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادة الجيش - مديرية التوجيه
قوة الأمم المتحدة
مديرية التوجيه
الأمم المتحدة
قيادة الجيش
مديرية ال
بنت جبيل
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزارة الداخلية تنشر فيديو إرشادياً حول آلية الترشّح للانتخابات
Lebanon 24
وزارة الداخلية تنشر فيديو إرشادياً حول آلية الترشّح للانتخابات
04:46 | 2026-02-26
26/02/2026 04:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"بنتا" اللبنانية تستحوذ على مصنع "نيرفارما" في ميلانو الإيطالية
Lebanon 24
"بنتا" اللبنانية تستحوذ على مصنع "نيرفارما" في ميلانو الإيطالية
04:40 | 2026-02-26
26/02/2026 04:40:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المقاولين: الضريبة المستحدثة ستشل قطاعات المقاولات والهندسة والتطوير العقاري
Lebanon 24
نقابة المقاولين: الضريبة المستحدثة ستشل قطاعات المقاولات والهندسة والتطوير العقاري
04:34 | 2026-02-26
26/02/2026 04:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي
Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي
04:33 | 2026-02-26
26/02/2026 04:33:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤشّرات مُقلقة... هل تصل الحرب إلى لبنان؟
Lebanon 24
مؤشّرات مُقلقة... هل تصل الحرب إلى لبنان؟
04:30 | 2026-02-26
26/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
08:49 | 2026-02-25
25/02/2026 08:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
05:42 | 2026-02-25
25/02/2026 05:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
06:52 | 2026-02-25
25/02/2026 06:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
07:08 | 2026-02-25
25/02/2026 07:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:46 | 2026-02-26
وزارة الداخلية تنشر فيديو إرشادياً حول آلية الترشّح للانتخابات
04:40 | 2026-02-26
"بنتا" اللبنانية تستحوذ على مصنع "نيرفارما" في ميلانو الإيطالية
04:34 | 2026-02-26
نقابة المقاولين: الضريبة المستحدثة ستشل قطاعات المقاولات والهندسة والتطوير العقاري
04:33 | 2026-02-26
جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي
04:30 | 2026-02-26
مؤشّرات مُقلقة... هل تصل الحرب إلى لبنان؟
04:26 | 2026-02-26
"الريجي" تضبط ورشة تصنيع لتزوير المعسّل في بعلبك
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
26/02/2026 11:55:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
26/02/2026 11:55:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
26/02/2026 11:55:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24