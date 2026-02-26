تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الخولي: تأجيل تحرك اليوم تعزيز لوحدة الموقف النقابي

Lebanon 24
26-02-2026 | 02:11
A-
A+
الخولي: تأجيل تحرك اليوم تعزيز لوحدة الموقف النقابي
الخولي: تأجيل تحرك اليوم تعزيز لوحدة الموقف النقابي photos 0
اعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي،" تأجيل التحرك الذي كان مقرراً اليوم الخميس في ساحة رياض الصلح إلى موعد يُحدَّد لاحقاً"، وقال في بيان:" بسبب الظروف المناخية الصعبة، وبعد انسحاب عدد من حلفائنا في القطاعات النقابية من التحرك، وبناءً على التشاور المسؤول مع عدد من الهيئات والاتحادات النقابية، تقرر الاتفاق على إن هذا التأجيل لا يعني تراجعاً عن مطالبنا المحقة، بل يأتي في إطار تعزيز وحدة الموقف النقابي وضمان أوسع مشاركة ممكنة، بما يحفظ زخم التحرك وفاعليته ويؤكد أن قرارنا جماعي ومسؤول".



تابع:"وإذ نثمّن عالياً موقف النقابات والاتحادات التي أبدت استعدادها الكامل للمشاركة في التحرك، فإننا نتوجه إليها بالشكر الصادق على روح التضامن والمسؤولية، ونؤكد أن هذا الالتفاف النقابي يشكل الضمانة الأساسية لنجاح أي خطوة تصعيدية مقبلة".



وختم:" تم الاتفاق على عقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة المستجدات ووضع التوجه العام وخطة تنفيذ واضحة للمرحلة المقبلة، بما يضمن تصعيداً مدروساً يحمي حقوق العمال وذوي الدخل المحدود.إن تحركنا مستمر، ومعركتنا واحدة، ووحدتنا هي قوتنا".
