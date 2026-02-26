خطفه بسبب خلافات ماديّة.. وعملة نوعية لشعبة المعلومات توقفه وتحرّر المخطوف

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة مرتكبي الجرائم والأشخاص المشبوهين والمطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللّبنانية.



بتاريخ 17-2-2026، وأثناء مرور المواطن: – م. ع. (مواليد عام 2003)، على طريق عام بلدة المحمّرة – عكّار، على متن آليّة فان نوع “تويوتا” لون أحمر، عائدة له وبقيادته، أقدم المدعو:



(ح. ر. مواليد عام 1997، لبناني)

على خطف (م. ع.)، على متن الفان، وذلك بسبب خلاف مادّي بينهما، واقتاده إلى جهةٍ مجهولة.



بنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستقصاءات المكثّفة، وبعد ساعات معدودة من حصول عمليّة الخطف، ومن خلال كمينٍ محكمٍ نصبته في بلدة ببنين، تمكّنت إحدى دوريّات من تحرير المخطوف واستعادة الفان، وتوقيف الخاطف الذي تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب مذكّرتَي توقيف بجرم سرقة وجناية، وخلاصة حكم بجرم الانتماء إلى تنظيمٍ إرهابي.



سُلّم الموقوف إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة المختص.

