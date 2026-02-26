بعد دقائق من ارتكاب فعلته.. أمن الدولة يلقي القبض على لص في بيروت

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:



متابعةً للجهود الأمنية في تثبيت الامن ومكافحة جرائم السرقة، أوقفت دورية من – الثالثة، اللبناني (ح.ع.) في محلة الأونيسكو، وذلك بعد دقائق من إقدامه على نشل حقيبة يد من أحد المواطنين قرب .



وقد تبيّن أنّ الحقيبة تحتوي على مبلغ ٥٠٠٠ دولار أميركي، وبطاقات مصرفية، وبطاقات شخصية، وهاتفين خلويين، إضافةً إلى مستندات خاصة، وأُعيدت المسروقات إلى صاحبها.



وخلال التحقيق، إعترف الموقوف بما نُسب إليه، كما أقرّ بتعاطيه المخدرات.



وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة المختص.

