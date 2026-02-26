تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بعد دقائق من ارتكاب فعلته.. أمن الدولة يلقي القبض على لص في بيروت

Lebanon 24
26-02-2026 | 03:14
بعد دقائق من ارتكاب فعلته.. أمن الدولة يلقي القبض على لص في بيروت
بعد دقائق من ارتكاب فعلته.. أمن الدولة يلقي القبض على لص في بيروت photos 0
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:

متابعةً للجهود الأمنية في تثبيت الامن ومكافحة جرائم السرقة، أوقفت دورية من مديرية بيروت الإقليميةمكتب بيروت الثالثة، اللبناني (ح.ع.) في محلة الأونيسكو، وذلك بعد دقائق من إقدامه على نشل حقيبة يد من أحد المواطنين قرب وزارة التربية والتعليم العالي.

وقد تبيّن أنّ الحقيبة تحتوي على مبلغ ٥٠٠٠ دولار أميركي، وبطاقات مصرفية، وبطاقات شخصية، وهاتفين خلويين، إضافةً إلى مستندات خاصة، وأُعيدت المسروقات إلى صاحبها.

وخلال التحقيق، إعترف الموقوف بما نُسب إليه، كما أقرّ بتعاطيه المخدرات.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص.
وزارة التربية والتعليم العالي

المديرية العامة لأمن الدولة

وزارة التربية والتعليم

مديرية بيروت الإقليمية

المديرية العامة

قسم الإعلام

مكتب بيروت

