جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

نجاة عون: لاجراء الانتخابات في موعدها

Lebanon 24
26-02-2026 | 03:21
نجاة عون: لاجراء الانتخابات في موعدها
نجاة عون: لاجراء الانتخابات في موعدها photos 0
لفتت النائبة نجاة عون صليبا إلى أن "هناك تأكيدًا لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها من  رئيس الجمهورية وبعض السياسيين"، موضحة أن "الأخبار المتداولة عن تأجيلها ليست مؤكدة". 

وشددت  في حديث إلى "صوت كل لبنان"، على "أن احترام المهل الدستورية هو واجب وطني وكل ما يتخطى ذلك هو تعطيل للعمل المؤسساتي الدستوري"، قائلة: "لا يجوز أن تكون للنواب نية التعطيل من أجل استفسارات أو تمنيات خارجية، ومن حقّ المواطنين الاقتراع ومحاسبة النواب كل أربع سنوات". وأشارت إلى أنه "ما من دولة تؤجل المواعيد الدستورية بسبب ظروف خارجية أو حتى إقليمية صعبة". 

وقالت : "حين تستعيد الدولة هيبتها وتعمل مع المواطنين على احترام المهل الدستورية فهذا يؤكد الإصرار على بناء الدولة وتقويتها على حساب ميليشيات عبثت بالدولة على مدى 30 عامًا، وكل موقف دستوري يقوي الدولة يخفف من عزيمة حزب الله" . 

وأضافت: %90 من اللبنانيين لا يريدون الحرب ولا مساندة أي طرف إقليميًا، بل يريدون النأي بالنفس، لذا كفى دفع لبنان أثمان حروب لا تعنيه". 
Lebanon24
04:46 | 2026-02-26
Lebanon24
04:40 | 2026-02-26
Lebanon24
04:34 | 2026-02-26
Lebanon24
04:33 | 2026-02-26
Lebanon24
04:30 | 2026-02-26
Lebanon24
04:26 | 2026-02-26
فيديو
