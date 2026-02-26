نجاة عون: لاجراء الانتخابات في موعدها

لفتت النائبة إلى أن "هناك تأكيدًا لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها من رئيس الجمهورية وبعض السياسيين"، موضحة أن "الأخبار المتداولة عن تأجيلها ليست مؤكدة".



وشددت في حديث إلى "صوت كل "، على "أن احترام المهل الدستورية هو واجب وطني وكل ما يتخطى ذلك هو تعطيل للعمل المؤسساتي الدستوري"، قائلة: "لا يجوز أن تكون للنواب نية التعطيل من أجل استفسارات أو تمنيات خارجية، ومن حقّ المواطنين الاقتراع ومحاسبة النواب كل أربع سنوات". وأشارت إلى أنه "ما من دولة تؤجل المواعيد الدستورية بسبب ظروف خارجية أو حتى إقليمية صعبة".



وقالت : "حين تستعيد الدولة هيبتها وتعمل مع المواطنين على احترام المهل الدستورية فهذا يؤكد الإصرار على بناء الدولة وتقويتها على حساب ميليشيات عبثت بالدولة على مدى 30 عامًا، وكل موقف دستوري يقوي الدولة يخفف من عزيمة " .



وأضافت: %90 من اللبنانيين لا يريدون الحرب ولا مساندة أي طرف إقليميًا، بل يريدون النأي بالنفس، لذا كفى دفع لبنان أثمان حروب لا تعنيه".

