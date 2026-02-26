تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

النفّي استقبل المبعوث الفرنسي لمبادرة IMEC

Lebanon 24
26-02-2026 | 03:29
النفّي استقبل المبعوث الفرنسي لمبادرة IMEC
استقبل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفّي، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لمبادرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) Gerard Mestrallet، في حضور الكوماندور تانغي بيسو، فرنسوا سبورير، وعضو مجلس الإدارة المهندس جورج رحال، في زيارة خصصت لبحث موقع المرفأ ضمن المشروع الإقليمي ومسار تطوير بنيته التحتية وربطه بالشبكات اللوجستية المستجدة. 

بعد جولة ميدانية، اطلع المبعوث الفرنسي من النفّي، بحسب بيان، على "حزمة الإجراءات والمراحل التي أنجزت في إعادة تأهيل البنى التحتية، ورفع الجهوزية التشغيلية، وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد، بما يواكب متطلبات الممر البحري – السككي المقترح. كما جرى عرض الرؤية التشغيلية التي تهدف إلى تثبيت مرفأ بيروت كنقطة ارتكاز أساسية ومحورية ضمن خط الهند – الشرق الأوسطأوروبا".

وتأتي هذه الزيارة "في إطار متابعة تنفيذ مبادرة IMEC التي تقوم على إعادة هندسة مسارات التجارة عبر تكامل بحري وسككي، بما يتيح تنويع خطوط العبور، وتخفيف الضغط عن نقاط الاختناق التقليدية، وتعزيز أمن الإمدادات في بيئة جيوسياسية متقلبة". 

وأكد النفّي خلال الاجتماع "أهمية إعادة تموضع مرفأ بيروت كمركز لوجستي إقليمي، انطلاقاً من موقعه الجغرافي وقدراته التشغيلية التي تصنف الأعلى في حوض المتوسط"، موضحاً أن "هذا التمركز يعزز حضور المرفأ ضمن سلاسل الإمداد الجديدة التي يجري تطويرها في إطار مبادرة IMEC". 
الرئيس عون أمام المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لمبادرة الممر الاقتصادي IMEC: لبنان مستعد للانخراط في مبادرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا
الرئيس عون مستقبلاً المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لمبادرة "IMEC": لبنان مستعد للانخراط ضمن اطار المبادرة
رسامني استقبل وفداً فرنسياً ناقش معه التعاون في مشروع "IMEC"
النفّي استقبل الجميّل ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان
رئيس مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

المدير العام

الشرق الأوسط

عضو مجلس

أوروبا

بيروت

الهند

