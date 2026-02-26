الدفاع المدني: 49 مهمّة خلال 24 ساعة

أفادت بان عناصرها نفذت في خلال الـ 24 ساعة الماضية، 49 مهمّة، توزعت كالتالي:



إخماد حرائق: 12: منازل: 1، كهرباء: 2، أعشاب: 3، آليات متنوعة: 2، نفايات: 3، غرف: 1



انقاذ: 3: سحب آليات جراء تجمع المياه: 1، البحث عن غرقى: 1، محاولة انتحار: 1



اسعاف: 30: حالات طارئة: 7، حوادث سير: 6، نقل مرضى: 16، نقل جثث: 1



خدمات عامة: 3



سلامة عامة: 1

