الاسمر: إعلان الرئيس سلام إعادة درس الرسوم يؤكد نجاح "الاتحاد" بإرساء بداية معالجة الزيادات

Lebanon 24
26-02-2026 | 03:39
الاسمر: إعلان الرئيس سلام إعادة درس الرسوم يؤكد نجاح الاتحاد بإرساء بداية معالجة الزيادات
الاسمر: إعلان الرئيس سلام إعادة درس الرسوم يؤكد نجاح الاتحاد بإرساء بداية معالجة الزيادات photos 0
رأى  رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في بيان، انه "مرةً أخرى يثبت الإتحاد العمالي العام انه المدافع الأول والصوت الصارخ للحركة النقابية وقلبها النابض، فمع إعلان دولة رئيس مجلس الوزراء الرئيس نواف سلام عدم تمسكه بزيادة الضريبة على القيمة المضافة ١% ومع إعلان معالي وزير المال ياسين جابر أن الحكومة لن تتبناها وتدافع عنها في مجلس النواب، نؤكد أن ما حصل بالأمس كان انتصاراً لكل فئات الشعب اللبناني بإزاحة هذه الزيادة عن كاهل العمال والفقراء والعسكريين". 



وقال: "يأتي إعلان رئيس الحكومة بأنه منفتح على إعادة درس الرسوم المفروضة على البنزين فور تأمين مصادر تمويل أخرى لزيادات القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، ليؤكد أن الاتحاد العمالي العام قد نجح بإرساء بداية علاج لبعض نواحي الزيادات على الرسوم والضرائب التي صدرت عن مجلس الوزراء مجتمعاً".



وختم: "سنبقى مع عمالنا وشعبنا بكل فئاته لتحقيق حد أدنى من العيش اللائق في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن".
مواضيع ذات صلة
إجتماع سيعقد بعد قليل في السراي بحضور سلام ووزراء والأسمر وطليس لبحث معالجة تداعيات الرسوم على قطاع النقل (NBN)
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 11:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسمر بعد لقائه سلام: أكدنا كاتّحاد عمالي عام النظر بإيجابية لمشروع الفجوة المالية
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 11:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: سنسعى إلى معالجة مسألة الرسوم الجمركية مباشرة مع الإدارة الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 11:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"بوليتيكو": الرئيس الفنلندي مرشح ليكون ممثل الاتحاد الأوروبي في محادثات السلام بشأن أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 11:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24

