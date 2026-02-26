وزير الداخلية: الإنتخابات في موعدها وهذا عدد المرشحين حتى الآن

قال والبلديات إن "احتمال حصول الانتخابات النيابية في موعدها ارتفع، وبلغ عدد المرشحين 30 حتى مساء امس".

وأضاف للـ"ام تي في": "لم تتبلغ اي طلب خارجي بتأجيل الانتخابات وهي ستحصل في موعدها على افضل ما يرام".