17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
7
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
لبنان
الثلوج قد تصل إلى 750 مترا.. هذا ما قاله الأب خنيصر عن الموجة القطبية التي تضرب لبنان
Lebanon 24
26-02-2026
|
04:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد الأب
ايلي خنيصر
المتخصص بالأحوال الجوية ان الموجة
القطبية
تدخل مساء اليوم الخميس وتشتد قساوتها مساء وغدا الجمعة على ان تنحسر يوم الاحد.
وأشار
خنيصر
إلى انخفاض بدرجات الحرارة بشكل ملحوظ على ان يتحوّل القسم الاخير من هذا المنخفض الى ثلوج اعتيادية تلامس 900 متر وسط
لبنان
(من دون تراكمات تُذكر) وقد تتدنى نحو 750 مترا في
عكار
والضنية والبقاع
الشمالي
.
وقال خنيصر: "لسنا امام عاصفة ثلجية، بل منخفض اعتيادي يتعرض لموجة قطبية باردة وثلوج على الجبال، لا تتسوا ال Antigel في سياراتكم بسبب الجليد والبرد الشديد خلال اليومين المقبلين".
ايلي خنيصر
يلي خنيصر
الشمالي
البقاع
الضنية
الشمال
تابع
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
26/02/2026 11:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
26/02/2026 11:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
26/02/2026 11:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
