لبنان

الثلوج قد تصل إلى 750 مترا.. هذا ما قاله الأب خنيصر عن الموجة القطبية التي تضرب لبنان

Lebanon 24
26-02-2026 | 04:15
الثلوج قد تصل إلى 750 مترا.. هذا ما قاله الأب خنيصر عن الموجة القطبية التي تضرب لبنان
الثلوج قد تصل إلى 750 مترا.. هذا ما قاله الأب خنيصر عن الموجة القطبية التي تضرب لبنان photos 0
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية ان الموجة القطبية تدخل مساء اليوم الخميس وتشتد قساوتها مساء وغدا الجمعة على ان تنحسر يوم الاحد. 

وأشار خنيصر إلى انخفاض بدرجات الحرارة بشكل ملحوظ على ان يتحوّل القسم الاخير من هذا المنخفض الى ثلوج اعتيادية تلامس 900 متر وسط لبنان (من دون تراكمات تُذكر) وقد تتدنى نحو 750 مترا في عكار والضنية والبقاع الشمالي.

وقال خنيصر: "لسنا امام عاصفة ثلجية، بل منخفض اعتيادي يتعرض لموجة قطبية باردة وثلوج على الجبال، لا تتسوا ال Antigel في سياراتكم بسبب الجليد والبرد الشديد خلال اليومين المقبلين". 


Lebanon24
04:46 | 2026-02-26
Lebanon24
04:40 | 2026-02-26
Lebanon24
04:34 | 2026-02-26
Lebanon24
04:33 | 2026-02-26
Lebanon24
04:30 | 2026-02-26
Lebanon24
04:26 | 2026-02-26
