تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عبدالله تقدم بطلب تحويل سؤاله حول تطبيق قانون الإجراءات الضريبية إلى استجواب

Lebanon 24
26-02-2026 | 04:16
A-
A+
عبدالله تقدم بطلب تحويل سؤاله حول تطبيق قانون الإجراءات الضريبية إلى استجواب
عبدالله تقدم بطلب تحويل سؤاله حول تطبيق قانون الإجراءات الضريبية إلى استجواب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تقدّم النائب بلال عبدالله بطلب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحويل سؤاله الموجّه إلى الحكومة بشأن عدم تطبيق المادة 126 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) إلى استجواب، وذلك عملاً بأحكام المادة 131 من النظام الداخلي للمجلس.

وجاء في نص الطلب ما يلي:" دولة رئيس مجلس النواب المحترم. يتشرف النائب بلال عبدالله  بأن يبدي لدولتكم ما يأتي:

بتاريخ 9/9/2025 تقدمت بسؤال إلى الحكومة بشأن عدم تطبيق المادة 126 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)

وسألت الحكومة:

1- لماذا لم يتم ارسال اي نسخة عن اي تصريح ضريبي يتعلق بالرواتب والاجور والتعويضات الخاصة بالمستخدمين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكي يقوم الاخير بمقارنتها بالتصاريح المقدمة له من قبل صاحب العمل؟  

2- كيف يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابلاغ الإدارة الضريبية عن التصاريح غير المتطابقة إذا لم تقم السلطة التنفيذية بواجبها القانوني المنصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه؟

عملاً بأحكام المادة 126 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) المعدلة بموجب المادة 92 من القانون 324 الصادر في 12 شباط 2024 (الموانة العامة للعام 2024).

وبما أنه وحتى تاريخه لم تبادر الحكومة إلى الجواب، رغم انقضاء المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وعملاً بأحكام المادة 131 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نأمل من دولتكم التفضل بتحويل السؤال إلى استجواب مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية.

على أمل إجابة الطلب تفضلوا بقبول الاحترام والتقدير".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عبدالله: لإعادة النظر جذريا بالسياسة الضريبية
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 11:57:06 Lebanon 24 Lebanon 24
اللقاء الديمقراطي يقدّم استجواباً للحكومة حول السياسة الإسكانية
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 11:57:06 Lebanon 24 Lebanon 24
عيسى الخوري يوضح آلية تقديم الطلبات لتسهيل الإجراءات الصناعية
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 11:57:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية الصومال: تقدمنا بطلب رسمي لإسرائيل للتراجع عن الاعتراف بأرض الصومال
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 11:57:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الصندوق الوطني للضمان

السلطة التنفيذية

الصندوق الوطني

بلال عبدالله

صندوق الوطني

نبيه بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:46 | 2026-02-26
Lebanon24
04:40 | 2026-02-26
Lebanon24
04:34 | 2026-02-26
Lebanon24
04:33 | 2026-02-26
Lebanon24
04:30 | 2026-02-26
Lebanon24
04:26 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24