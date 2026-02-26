تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

"بنتا" اللبنانية تستحوذ على مصنع "نيرفارما" في ميلانو الإيطالية

Lebanon 24
26-02-2026 | 04:40
أعلنت مجموعة "بنتا" اللبنانية للصناعات الدوائية أنها" استحوذت من مجموعة "إن إم إس" NMS المتخصصة في الابتكار والبحث والتطوير في مجال الأورام على معمل "نيرفارما" في مدينة ميلانو الإيطالية، في صفقة تعزز إمكانات "بنتا" التصنيعية في أوروبا وتوسّع قدراتها في مجال إنتاج العلاجات السرطانية والبيولوجية والأدوية العالية الفاعلية".



وأوضحت "بنتا" في بيان أن للمصنع الإيطالي "موقعاً استراتيجياً في أحد أهم مراكز صناعة الأدوية في أوروبا، ويبلغ عدد العاملين فيه أكثر من مئة، وهو مُعتمد من هيئات تنظيمية عدة من بينها وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) وإدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)".



وشرحت أن معمل "نيرفارما" يوفّر "إمكانات تصنيع شاملة في مجال المنتجات البيولوجية والأدوية المتكاملة العالية الفاعلية، بالإضافة إلى قدرات إنتاج أدوية من النوع الصلب الفموي أو القابل للحَقن، ويتولى التصنيع لمجموعة متنوعة من الشركات المحلية والعالمية".



ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة "بنتا" مديرها العام برنار تنوري قوله:إن "هذا الاستحواذ خطوة بالغة الأهمية في توسيع عمليات بنتا الأوروبية ".  وأضاف: "سيتيح لنا تنويع قدراتنا في مجال العلاجات المعقدة، ومن بينها المنتجات البيولوجية والعالية الفاعلية، وتعزيز شبكة زبائننا العالمية".  وشدد على أن "بنتا" باتت بفضل استحواذها على "نيرفارما" تتمتع "بمكانة جيدة كشريك متكامل في مجال تصنيع كل أشكال المنتجات الصيدلانية، بدءا من مرحلة التصميم الكيميائي للمكونات وصولاً إلى التوزيع".



أما رئيس مجلس إدارة مجموعة "إن إم إس" الدكتور أوغ دولغو فقال: "هذا التخارج خطوة مهمة في مسيرة تحوّلنا إلى مؤسسة متخصصة في ابتكار علاجات الأورام". وأضاف: "بتركيز جهودنا على الجزيئات الصغيرة والأدوية المقترنة بالأجسام المضادة، أصبحنا أكثر قدرة على تسريع وتيرة التوصل إلى أدوية رائدة، ونحن واثقون بأن نيرفارما ستواصل تطورها بعدما أصبحت ضمن شبكة بنتا العالمية".
