فضل الله: لا تعزلوا المرأة… ودورها يتجاوز الكوتا

رعى العلامة السيد ، حفل الإفطار السنوي الذي نظمه مجلس صديقات مبرة السيدة خديجة في حضور فاعليات نسائية اجتماعية وتربوية وثقافية وإعلامية.

قال : "يأتي إلينا هذا الشهر ككل سنة ليعزز علاقتنا بالله لنزداد حبا له وخشية منه وشكرا لنعمائه ونغدو أكثر التزاما بأوامره واجتنابا لنواهيه، ولذلك أيتها الأخوات لا يمكن لإنسان أو إنسانة أن يبلغ حب الله أن يفيض قلبه بالإيمان إلا أن يفيض حبا ورحمة وبذلا وعطاء للناس. فهنيئا لكل امرأة ما بلغته عند الله من مقام لما في قلبها من محبة ورحمة وحنو وبذل وعطاء وتضحية، ما يؤهلها لتكون موضع محبة الله ورحمته".

أضاف: "إن الإساءة إلى المرأة أو الانتقاص من كرامتها أو المس بحقوقها أو استضعافها أو إقصائها وجعلها على هامش الرجل هي موضع إدانة لكل من يرتكبها، وهي كبيرة عند الله، وهي أفحش الظلم، لأن في ذلك إساءة لدورها وتهديدا للمستقبل التي هي أساس في بنائه وتعد من أكبر الجرائم في ميزان الله ونهضة المجتمع".

ودعا إلى "احترام المرأة وتكريمها وهي ينتظرها الدور الكبير في الحياة، ينتظرها في بيتها وتجاه أهلها أو زوجها أو أولادها في رعاية شؤونهم، وفي دورها التوجيهي والتربوي لتكون سدا منيعا في مواجهة ظواهر الفساد والانحراف التي باتت تتسلل إلى بيوتنا عبر وسائل التواصل والإعلام".



وتابع:"نحن، عندما نتحدث عن هذا الدور، فهذا لا يعني أننا ندعو إلى أن نعزل المرأة عن دورها العام. نريد أن يكون دورها فاعلا في الميدان الاجتماعي أو على الصعيد الاقتصادي والسياسي والعلمي، وعلى مستوى القرار، لا من خلال مجرد كوتا تذوب فيها".

ولفت الى ان "المرأة، أثبتت عندما أفسح لها في المجال للتعبير عن طاقاتها، أنها قادرة على أن تخترق كل الميادين وأن يكون لها دورها الفاعل. ولذلك، نرى أن المجتمع يخسر طاقات فاعلة من طاقاته عندما يحيد المرأة عن أي دور قادرة على القيام به، واختزال إبداعها بدور هامشي"، وشدد على "ألا تنتظر المرأة أن يعطى لها هذا الدور، بل عليها أن تفرضه، وهي باتت تفرضه، بكفاءتها وتطورها، بحيث أصبحت حاجة للمجتمع".

وأكد "الوقوف مع المرأة في سعيها من أجل دعم حقوقها المشروعة التي لم تنلها، ونحن ندعو لذلك على المستوى الفقهي وعلى المستوى القانوني أو السياسي، ونرى أن المعني بالدفاع عن حقوق المرأة ليس المرأة فحسب، بل هو مسؤولية الجميع،مسؤولية الفقهاء والقانونيين والسياسيين والجمعيات المدنية والأهلية، في الدفاع عن حقوقها المشروعة. ونحن في الوقت نفسه ندعو إلى التأني جيدا في موضوع الزواج الذي تعاني المرأة غالبا من نتائجه حيث منحها حق أن تضع الشروط التي تريدها في العقد والتي تقيها من الوقوع في المشاكل التي قد تحصل سواء في مسألتي الطلاق أو الحضانة".

وتوجه للحضور بالقول:"هناك دور مهم ينتظركن في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها هذا الوطن بفعل ما يجري داخله، حيث المسؤولية الوطنية تقتضي العمل على تثبيت الأرض ومنع اهتزازها والحؤول دون العبث بسيادة هذا الوطن ووحدته وحريته وكرامة إنسانه، فيما هناك من يعمل على إبعاد المرأة عن الاهتمام بهذه الهامة، والترويج لكل ما يهز قواعد الوطن من فتن وصراعات داخلية يراد منها إسقاط مواقع القوة وتحويله إلى مزق طائفية ومذهبية لا حول لها ولا قوة في حماية الوطن، وهي لن تكون إلا في خدمة العدو ومن لا يريد خيرا لهذا الشعب".

وختم فضل الله قائلا: "نحن نعتز بدوركن وحضوركن دائما، ومعا سنتابع مسيرة هذه المؤسسات وسنواجه معا العقبات التي تعترض العاملين في الميدان الاجتماعي والخيري، وسنكون الحريصين على أن تبقى هذه المؤسسات على نهجها، فهي انطلقت من أجل الإنسان والخير للحياة، ونحن نعمل ليلتقي الجميع تحت ظلها بكل طوائفهم ومذاهبهم، كما نجتمع اليوم وسنبقى نجتمع". (الوكالة الوطنية)









