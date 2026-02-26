تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
7
o
بعلبك
12
o
بشري
11
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
فتح دورة استثنائية لمجلس النواب من 2 إلى 16 آذار
Lebanon 24
26-02-2026
|
06:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر ظهر اليوم المرسوم الرقم 2591 تاريخ 26 شباط 2026 القاضي بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي يُفتتح في 2 آذار المقبل ويُختتم في 16 منه ضمنا. وحدد المرسوم، الذي وقعه رئيس الجهورية
العماد جوزاف عون
ورئيس
مجلس الوزراء
الدكتور
نواف سلام
، برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي لمشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه، وسائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر
مكتب المجلس
طرحها على المجلس.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقعا مرسوم فتح عقد استثنائي لمجلس النواب من 2 الى 16 اذار (أم تي في)
Lebanon 24
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقعا مرسوم فتح عقد استثنائي لمجلس النواب من 2 الى 16 اذار (أم تي في)
26/02/2026 17:03:12
26/02/2026 17:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مرفأ بيروت يعلن مواعيد عمل الباحات والبوابات بدءاً من 2 آذار
Lebanon 24
مرفأ بيروت يعلن مواعيد عمل الباحات والبوابات بدءاً من 2 آذار
26/02/2026 17:03:12
26/02/2026 17:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب سيزور الصين من 31 أذار لـ 2 نيسان
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب سيزور الصين من 31 أذار لـ 2 نيسان
26/02/2026 17:03:12
26/02/2026 17:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
العقد الاستثنائي لمجلس النواب يبدأ الجمعة
Lebanon 24
العقد الاستثنائي لمجلس النواب يبدأ الجمعة
26/02/2026 17:03:12
26/02/2026 17:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء
العماد جوزاف عون
مجلس الوزراء
مكتب المجلس
جوزاف عون
نواف سلام
جوزاف
نواف
تابع
قد يعجبك أيضاً
هيكل شارك في اجتماع القاهرة التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي
Lebanon 24
هيكل شارك في اجتماع القاهرة التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي
09:39 | 2026-02-26
26/02/2026 09:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
09:34 | 2026-02-26
26/02/2026 09:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تكتل لبنان القوي يطلب عقد جلسة برلمانية لمناقشة الحكومة
Lebanon 24
تكتل لبنان القوي يطلب عقد جلسة برلمانية لمناقشة الحكومة
09:25 | 2026-02-26
26/02/2026 09:25:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة أنيقة.. أحدث ظهور لـ نادين نجيم (صورة)
Lebanon 24
بإطلالة أنيقة.. أحدث ظهور لـ نادين نجيم (صورة)
09:19 | 2026-02-26
26/02/2026 09:19:23
Lebanon 24
Lebanon 24
شيخ العقل: لوعي خطورة المؤامرة والسعي لتجنبّها بحكمة وشجاعة وثبات
Lebanon 24
شيخ العقل: لوعي خطورة المؤامرة والسعي لتجنبّها بحكمة وشجاعة وثبات
09:14 | 2026-02-26
26/02/2026 09:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طائرات خارقة تتمركز قرب لبنان.. هذه قصة الـ"F-22"
Lebanon 24
طائرات خارقة تتمركز قرب لبنان.. هذه قصة الـ"F-22"
12:00 | 2026-02-25
25/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عين "حزب الله" على "سفارة".. تحذير من تقرير
Lebanon 24
عين "حزب الله" على "سفارة".. تحذير من تقرير
16:17 | 2026-02-25
25/02/2026 04:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار حاسم من "القوات"
Lebanon 24
قرار حاسم من "القوات"
01:30 | 2026-02-26
26/02/2026 01:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقصف الأميركيين.. تقرير من واشنطن يحذر
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقصف الأميركيين.. تقرير من واشنطن يحذر
14:27 | 2026-02-25
25/02/2026 02:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الفرصة الأخيرة قبل التصعيد... ماذا ستنتج جولة جنيف؟
Lebanon 24
الفرصة الأخيرة قبل التصعيد... ماذا ستنتج جولة جنيف؟
11:00 | 2026-02-25
25/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:39 | 2026-02-26
هيكل شارك في اجتماع القاهرة التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي
09:34 | 2026-02-26
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
09:25 | 2026-02-26
تكتل لبنان القوي يطلب عقد جلسة برلمانية لمناقشة الحكومة
09:19 | 2026-02-26
بإطلالة أنيقة.. أحدث ظهور لـ نادين نجيم (صورة)
09:14 | 2026-02-26
شيخ العقل: لوعي خطورة المؤامرة والسعي لتجنبّها بحكمة وشجاعة وثبات
09:13 | 2026-02-26
سلام استقبل السفير الأميركي
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
26/02/2026 17:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
26/02/2026 17:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
26/02/2026 17:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24