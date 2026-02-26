تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

فتح دورة استثنائية لمجلس النواب من 2 إلى 16 آذار

Lebanon 24
26-02-2026 | 06:17
A-
A+
فتح دورة استثنائية لمجلس النواب من 2 إلى 16 آذار
فتح دورة استثنائية لمجلس النواب من 2 إلى 16 آذار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر ظهر اليوم المرسوم الرقم 2591 تاريخ 26 شباط 2026 القاضي بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي يُفتتح في 2 آذار المقبل ويُختتم في 16 منه ضمنا. وحدد المرسوم، الذي وقعه رئيس الجهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي لمشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه، وسائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقعا مرسوم فتح عقد استثنائي لمجلس النواب من 2 الى 16 اذار (أم تي في)
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مرفأ بيروت يعلن مواعيد عمل الباحات والبوابات بدءاً من 2 آذار
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب سيزور الصين من 31 أذار لـ 2 نيسان
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24
العقد الاستثنائي لمجلس النواب يبدأ الجمعة
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

العماد جوزاف عون

مجلس الوزراء

مكتب المجلس

جوزاف عون

نواف سلام

جوزاف

نواف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:39 | 2026-02-26
Lebanon24
09:34 | 2026-02-26
Lebanon24
09:25 | 2026-02-26
Lebanon24
09:19 | 2026-02-26
Lebanon24
09:14 | 2026-02-26
Lebanon24
09:13 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24